Путин обсудил с чиновниками отмену опасных для бизнеса уголовных статей

Нужно исключить даже формальную возможность давления на бизнес, призывал президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. Спустя полгода чиновники обсудили с ним, как либерализовать уголовную ответственность и отменить сразу три статьи Уголовного кодекса – организация преступного сообщества, невозврат валютной выручки и перевод денег нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 210, 193 и 193.1 соответственно). Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник и человек, знакомый с повесткой совещания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что такие темы обсуждались. Они будут и дальше прорабатываться, даны такие поручения, сказал он. Представитель Минфина отказался от комментариев.