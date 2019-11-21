Есть ли смысл бизнесу жаловаться на силовиков
Новый механизм защиты бизнеса от давления силовиков – на этот раз в виде онлайн-платформы жалоб «За бизнес» – наверняка будет востребован: за первый же день работы ресурс получил больше 100 обращений. Но, как и большинство чрезвычайных мер, он не может решить проблему системно – разве что увеличить число пытающихся отбиться от силовиков «в порядке исключения». Для принципиального изменения степени риска нужен не новый канал доставки жалоб, а изменение образа мысли силовиков, а также работающая система наказания за злоупотребления.
Созданный Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с силовыми ведомствами по поручению Владимира Путина ресурс станет еще одним каналом «доступа к справедливости» в трендовой цифровой оболочке. Через специальную форму бизнесмены смогут подать онлайн-жалобу на любые формы давления силовиков, обращения, как пояснил источник The Bell, будут снабжаться особым штампом и рассматриваться в приоритетном порядке. Ответ должен прийти жалобщику из центрального аппарата ведомства, что по замыслу создателей ресурса должно гарантировать объективность рассмотрения. Ирония судьбы: младший партнер одного из руководителей АСИ, Артема Аветисяна, инициировал дело против инвестфонда Baring Vostok.