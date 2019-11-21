Мнения / От редакции

Есть ли смысл бизнесу жаловаться на силовиков

Новые каналы доставки «наверх» жалоб на давление могут упростить процесс, но не решить проблему системно
Мария Железнова Владимир Рувинский Павел Аптекарь
Мария Железнова Владимир Рувинский Павел Аптекарь
Евгений Разумный / Ведомости

Новый механизм защиты бизнеса от давления силовиков – на этот раз в виде онлайн-платформы жалоб «За бизнес» – наверняка будет востребован: за первый же день работы ресурс получил больше 100 обращений. Но, как и большинство чрезвычайных мер, он не может решить проблему системно – разве что увеличить число пытающихся отбиться от силовиков «в порядке исключения». Для принципиального изменения степени риска нужен не новый канал доставки жалоб, а изменение образа мысли силовиков, а также работающая система наказания за злоупотребления.

Созданный Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с силовыми ведомствами по поручению Владимира Путина ресурс станет еще одним каналом «доступа к справедливости» в трендовой цифровой оболочке. Через специальную форму бизнесмены смогут подать онлайн-жалобу на любые формы давления силовиков, обращения, как пояснил источник The Bell, будут снабжаться особым штампом и рассматриваться в приоритетном порядке. Ответ должен прийти жалобщику из центрального аппарата ведомства, что по замыслу создателей ресурса должно гарантировать объективность рассмотрения. Ирония судьбы: младший партнер одного из руководителей АСИ, Артема Аветисяна, инициировал дело против инвестфонда Baring Vostok.

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