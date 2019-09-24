От редакции
Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Гарант аномалий

Слова президента против дел силовиков

Обещания Владимира Путина, регулярно расходящиеся с правоприменительной практикой, подчеркивают слабость госинститутов

Явное несоответствие повседневных практик деятельности правоохранительной системы и судов обещаниям первых лиц отражает слабость ключевых институтов государства, не способных исполнить волю руководителей страны в условиях противоречивых интересов отдельных групп силовиков и бюрократии, и плохое качество госаппарата, не способного, несмотря на указания сверху, продумать полноценную, без юридических брешей, систему защиты бизнеса от посягательств силовиков.

Уголовное дело против бизнесмена Валерия Израйлита с использованием документов, представленных им в рамках кампании амнистии капитала, вопреки личным обещаниям Владимира Путина «не трясти» фигурантов амнистии – яркий эпизод, который скажется на доверии предпринимателей к государству и заставит их, помимо прочего, переоценить роль личных гарантий президента. Заверения его пресс-секретаря Дмитрия Пескова («Бизнес, безусловно, может доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов») в сочетании с материалами уголовного дела звучат неубедительно.

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Комментарии
Dead Moroze
06:06 24.09.2019
Это вы с некоторым опозданием открытие сделали, что словам Путина доверять вообще нельзя.
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