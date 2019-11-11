Минфин хочет избавить бизнес от уголовных рисков валютных операций

К тому же в статистике не учитываются доследственные проверки, которые на практике могут длиться по два года – и все это время бизнес несет необоснованные издержки, продолжает она. Случается, что российский импортер переносит срок платежа и фиксирует это не изменениями в контракте, а, например, в переписке, рассказывает Баландина: даже за это может грозить уголовная ответственность. Во внешнеэкономической деятельности предприниматели постоянно сталкиваются с неполучением товара или пересчетом контрактов по курсовым разницам, говорит президент группы «Континент» Станислав Тен. Иногда, по его словам, приходится делать что-то себе в убыток, например просить поставить товар, который не нужен, или вписывать в контракт другие цифры – просто чтобы сделка не вызвала подозрений у контрольных органов.