Чиновники никак не могут выполнить поручение Медведева без Путина
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Выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки чиновники не могут уже полгода. В марте 2019 г. он поручил подготовить такие поправки в Уголовный кодекс Минфину, Минюсту и Российскому экспортному центру (РЭЦ).
Но инициатива не устраивает ЦБ и правоохранительные органы, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «Интерфаксу»: «Видимо, придется вопрос эскалировать». Проблема будет обсуждаться у президента Владимира Путина, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и человек, знакомый с предложениями Минфина. По их словам, министерство хочет добиться отмены обеих «валютных» статей Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за нерепатриацию выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проведение совещания обсуждается, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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