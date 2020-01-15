Минэкономразвития оценило для экономики предложения Путина в послании

Также рождаемость планируется поддержать ежемесячными выплатами по уходу за детьми. Сейчас их получают семьи с детьми в возрасте до трех лет. По словам Путина, с 1 января 2020 г. выплату смогут получать семьи с детьми до семи лет, но доход таких семей не должен превышать прожиточного минимума на человека. Выплата в 2020 г. составит 5500 руб., а с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка. Точная сумма будет варьироваться в каждом регионе в зависимости от прожиточного минимума. Механизм получения должен быть максимально удобным и простым – достаточно подать заявление с указанным легальным доходом, призвал Путин. Выплаты будут проводиться из федерального бюджета.