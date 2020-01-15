Минэкономразвития оценило для экономики предложения Путина в послании
Пособие для бедных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и компенсация расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса обойдутся в 2020 г. в 300 млрд руб., а с 2022 г. – в 600 млрд руб., говорится в обзоре Минэкономразвития. Экономике такие предложения помогут преодолеть «ловушку слабого спроса», считает министерство. Оценка дополнительных расходов на социальные предложения Путина первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова выше – в 2020 г. потребуется дополнительно 400–450 млрд руб., а следующих годах – гораздо больше (его слова приводит «Интерфакс»).
Расширить выплату пособия для бедных семей с детьми до 7 лет (сейчас ее получают только семьи с детьми до трех лет), расширить программу материнского капитала (ввести выплаты за первого ребенка и увеличить материнский капитал за второго), а также компенсировать 2/3 расходов регионов на инвестиционную льготу в послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин.
Меры помогут обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых доходов людей – на 1 п. п. во второй половине 2020 г. (и на 0,5 п. п. за весь год). По прогнозу Минэкономразвития, за 2020 г. реальные доходы людей должны будут вырасти на 1,5%.
При этом предложения позволят увеличить доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств – в среднем на 10 п. п. во второй половине 2020 г., подсчитало Минэкономразвития.
Снизится и бедность – на дополнительные 1,3 п. п. (к росту без предложений президента), а инвестиционная активность вырастет на дополнительный 1 п. п.
Всего за счет новых предложений Путина рост ВВП увеличится на 0,3 п. п. к текущему прогнозу (по нему экономика должна вырасти за 2020 г. на 1,7%).
Власти давно обсуждают, как поддержать стремительно беднеющее население. За январь – сентябрь 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы людей выросли всего на 0,8%. Последние несколько лет доходы людей падали – они сокращались четыре года подряд начиная с 2014 г., а за 2018 г. выросли всего на 1,1% (после пересчета Росстатом данных по новой методике).
Ключевая группа бедных – семьи с детьми до 16 лет, говорили в РАНХиГС. При этом бедность должна сократиться вдвое уже к 2024 г. – такова одна из целей майского указа Путина. Согласно его предложениям, программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 г., на выплаты смогут претендовать семьи, родившие первого ребенка (466 000 руб.). А при рождении второго ребенка выплата вырастет на 150 000 руб. до 616 000 руб. С учетом возможности после рождения третьего ребенка получить от государства 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита у молодых семей появляется возможность потратить на улучшение жилищных условий более 1 млн руб.
Также рождаемость планируется поддержать ежемесячными выплатами по уходу за детьми. Сейчас их получают семьи с детьми в возрасте до трех лет. По словам Путина, с 1 января 2020 г. выплату смогут получать семьи с детьми до семи лет, но доход таких семей не должен превышать прожиточного минимума на человека. Выплата в 2020 г. составит 5500 руб., а с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка. Точная сумма будет варьироваться в каждом регионе в зависимости от прожиточного минимума. Механизм получения должен быть максимально удобным и простым – достаточно подать заявление с указанным легальным доходом, призвал Путин. Выплаты будут проводиться из федерального бюджета.
Семьи с детьми, которые уже пошли в школу, Путин предложил поддержать, введя бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс.
Еще одно предложение коснется бизнеса – Путин предложил компенсировать регионам из федерального бюджета 2/3 расходов, которые регионы недополучают из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета (по нему компании могут снизить налог на прибыль на часть расходов на модернизацию). Это должно стимулировать регионы чаще предоставлять малому и среднему бизнесу эту льготу.