Путин предложил меры для роста рождаемости
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию перечислил меры, необходимые для преодоления демографического кризиса. По словам президента, проблемы в демографии — один из главных вызовов, который стоит перед нынешней властью.
Программа материнского капитала, которую планировали завершить в 2021 г., будет продлена до конца 2026 г. При этом с 1 января 2020 г. материнский капитал начнут выплачивать за первого ребенка и последующих детей. После индексации с января этого года материнский капитал составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка будет выплачиваться еще 150 000 руб. Семьи, в которых один ребенок уже есть, получат за второго сразу 616 000 руб., сообщил Путин. С учетом возможности после рождения третьего ребенка получить от государства 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита, у молодых семей появляется возможность потратить на улучшение жилищных условий более миллиона рублей.
Помимо маткапитала рождаемость планируется поддержать ежемесячными выплатами по уходу за детьми. Сейчас их выплачивают за детей до трех лет. По словам Путина, с 1 января 2020 г. выплату смогут получать семьи с детьми до семи лет, и чей доход не превышает прожиточного минимума на человека. Выплата в 2020 г. составит 5500 руб., а с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка. Точная сумма будет варьироваться в каждом регионе в зависимости от прожиточного минимума. Механизм получения должен быть максимально удобным и простым – достаточно подать заявление с указанным легальным доходом, призвал Путин. Выплаты будут проводиться из федерального бюджета.
Семьи с детьми, которые уже пошли в школу, Путин предложил поддержать, введя бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. В тех школах, где уже есть техническая возможность подавать горячее питание, система должна заработать с 1 сентября 2020 г., а в остальных школах – не позднее 1 сентября 2023 г.
Также Путин предложил расширить программу социального контракта. Механизм должен заработать во всех регионах уже в 2021 г. Сейчас по такой программе, человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации может заключить договор – социальный контракт – с социальными службами. По нему он получает материальную и консультативную поддержку, а взамен должен устроиться на работу, пройти переобучение или открыть свой бизнес. Регионы получают субсидии на программу из федерального бюджета, отвечает за программу Минтруд.
«Регионы уже начали внедрять механизм социального контакта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности, повышение доходов семей влияние слабое», – признал Путин. Правительство должно учесть опыт пилотных проектов, обновить сами принципы социального контракта, и расширить финансовую поддержку регионов, поручил он. «Смысл всех мер в том, чтобы создать в России эффективно работающую систему поддержки семей», – заключил Путин.
В нынешнем году на демографические меры, названные Путиным, потребуется 400-450 млрд руб., в следующем — гораздо больше, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Власти давно обсуждают, как поддерживать стремительно беднеющее население. За январь – сентябрь 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы людей выросли всего на 0,8%. Последние несколько лет доходы людей падали – они сокращались четыре года подряд начиная с 2014 г., а за 2018 г. выросли на скромные 1,1% (после пересчета Росстатом данных по новой методике).
Ключевая группа бедных – семьи с детьми до 16 лет, говорили эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики. В прошлом году бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) выросла – по итогам трех кварталов 2019 г. такой доход был у 13,1% россиян (19,2 млн человек) против 13% (19,1 млн человек) за аналогичный период 2018 г. Выросла и субъективная бедность – доля людей, которые оценивают свое положение как «плохое» и «очень плохое», увеличилась с 23,3 до 26,5%, свидетельствуют данные аналитиков РАНХиГС. При этом бедность должна сократиться вдвое уже к 2024 г. – такова одна из целей майского указа Путина.
Лучшая помощь бедным – адресная поддержка, говорил ранее директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Но пока эффективность такой помощи остается под вопросом – так, материнским капиталом полностью или частично воспользовалось только 64% тех, кому он полагается.
Давно чиновники борются и со второй проблемой – низкой рождаемостью. После беби-бума нулевых годов она начала падать, в 2018 г. смертность превысила рождаемость и население страны сократилось впервые за 10 лет до 146,8 млн человек. В 2019 г. тренд продолжился – за первую половину года рождаемость выросла только в двух регионах, а в целом по стране сократилась на 8,1% к тому же периоду 2018 г.