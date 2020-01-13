Как поддержать потребительский спрос в стагнирующей экономике
Прошлый год был богат на споры между Минфином, Минэкономразвития и Центробанком, которые дискутировали и о корректировке бюджетного правила, и о рисках пузыря на рынке потребительского кредитования, и о целесообразности инвестирования ликвидных средств фонда национального благосостояния (ФНБ) по достижении ими порога в 7% ВВП. Не столь заметный, но не менее ожесточенный характер носили перепалки относительно смягчения денежно-кредитной политики (между Минэком и ЦБ) и финансирования национальных проектов (между Минфином и все тем же Минэком), которое за первые девять месяцев составило лишь 52,1% (при среднем для федеральных расходов уровне в 62,9%, согласно подсчетам Счетной палаты).
Спор не на пустом месте
Почти одновременный всплеск этих дискуссий не случаен. Торможение экономического роста – с 2,3% в 2018 г. до 1,1% по итогам трех кварталов 2019 г., по данным Росстата, – не могло не вызвать у регуляторов желания переложить ответственность друг на друга. И в наступившем году им будет еще сложнее избежать подобного соблазна. Поскольку даже при небольшом ускорении прироста ВВП (до 1,7% против 1,3% в 2019 г., согласно бюджетным проектировкам правительства) он все равно будет уступать не только общемировому, но даже среднему по СНГ (2,6 и 2,1% соответственно, по прогнозу IHS Markit). Основная причина этого – слабость внутреннего спроса, из-за которого ЦБ в 2019 г. был вынужден пять раз снижать оценку инфляции на конец года (с 5–5,5% в прогнозе от декабря 2018 г. до 2,9–3,2% в прогнозе месячной давности).