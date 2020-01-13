Как поддержать потребительский спрос в стагнирующей экономике

Почти одновременный всплеск этих дискуссий не случаен. Торможение экономического роста – с 2,3% в 2018 г. до 1,1% по итогам трех кварталов 2019 г., по данным Росстата, – не могло не вызвать у регуляторов желания переложить ответственность друг на друга. И в наступившем году им будет еще сложнее избежать подобного соблазна. Поскольку даже при небольшом ускорении прироста ВВП (до 1,7% против 1,3% в 2019 г., согласно бюджетным проектировкам правительства) он все равно будет уступать не только общемировому, но даже среднему по СНГ (2,6 и 2,1% соответственно, по прогнозу IHS Markit). Основная причина этого – слабость внутреннего спроса, из-за которого ЦБ в 2019 г. был вынужден пять раз снижать оценку инфляции на конец года (с 5–5,5% в прогнозе от декабря 2018 г. до 2,9–3,2% в прогнозе месячной давности).