Зачем Мишустин хочет реформировать систему социальной поддержки
Михаил Мишустин стал премьер-министром России. Согласие на его назначение дали 383 депутата – это второй результат в российской истории после Владимира Путина (392 голоса в 2008 г.). Причем впервые в истории против кандидата в премьеры не проголосовал никто (фракция КПРФ воздержалась). После этого президент подписал указ о назначении Мишустина главой правительства.
Первое конкретное программное заявление, которое сделал Мишустин в Госдуме, – социальные льготы и выплаты должны быть адресными. Существует огромное количество льгот и тяжело понять, как они расходуются, так как в России нет заявительного принципа предоставления помощи, льготы распределяются автоматически, объяснял Мишустин. Нужно сделать социальную помощь адресной и рассчитывать ее по домохозяйству, предложил он: можно рассчитать федеральную формулу бедности, затем рассчитать ее для каждого региона, а потом довести помощь до конечного потребителя через социальные контракты.
Помочь провести реформу должен единый реестр населения, сказал Мишустин. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении в сентябре и предусматривает создание единой базы данных по всем гражданам, а также иностранцам, живущим или работающим в России. С помощью реестра можно «сформировать семью и ее доходы», отметил Мишустин: «Считаю, что сможем выполнить эту работу за два года».