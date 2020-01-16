Экономика

Зачем Мишустин хочет реформировать систему социальной поддержки

Сейчас государство тратит на нее триллионы рублей, но бедным это помогает плохо
Екатерина Мереминская Анна Холявко Елизавета Базанова
До рекорда Владимира Путина новому премьеру не хватило всего девяти голосов депутатов. Зато против Михаила Мишустина (на фото справа) не проголосовал никто – такое случилось впервые в истории /Евгений Разумный / Ведомости

Михаил Мишустин стал премьер-министром России. Согласие на его назначение дали 383 депутата – это второй результат в российской истории после Владимира Путина (392 голоса в 2008 г.). Причем впервые в истории против кандидата в премьеры не проголосовал никто (фракция КПРФ воздержалась). После этого президент подписал указ о назначении Мишустина главой правительства.

Первое конкретное программное заявление, которое сделал Мишустин в Госдуме, – социальные льготы и выплаты должны быть адресными. Существует огромное количество льгот и тяжело понять, как они расходуются, так как в России нет заявительного принципа предоставления помощи, льготы распределяются автоматически, объяснял Мишустин. Нужно сделать социальную помощь адресной и рассчитывать ее по домохозяйству, предложил он: можно рассчитать федеральную формулу бедности, затем рассчитать ее для каждого региона, а потом довести помощь до конечного потребителя через социальные контракты.

Помочь провести реформу должен единый реестр населения, сказал Мишустин. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении в сентябре и предусматривает создание единой базы данных по всем гражданам, а также иностранцам, живущим или работающим в России. С помощью реестра можно «сформировать семью и ее доходы», отметил Мишустин: «Считаю, что сможем выполнить эту работу за два года».

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