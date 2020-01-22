Чиновники готовы решить проблемы блокировки счетов и «мертвых акционеров»
Правительство согласовало изменения в программу снижения нагрузки на бизнес и ускорения инвестиций. Это так называемый план «Трансформации делового климата» Минэкономразвития. С помощью него министерство рассчитывает выполнить цель майского указа – увеличить к 2024 г. долю инвестиций в экономике до 25%. Чиновники стали выполнять план в начале 2019 г. С тех пор он реализован на 73%, говорит представитель Минэкономразвития.
В первой части плана министерства было 12 направлений и больше 100 мер. Чиновники в частности рассчитывали упростить механизмы доступа малого бизнеса к фондовому рынку, процедуру реорганизации компаний. Во второй части направлений стало больше — власти хотят упростить регулирование в сельском хозяйстве, туризме, экологии и др. Но самих мер в ней меньше (около 70).
Сильнее всего был сокращен блок контроля и надзора за предпринимателями. В план вошли не все меры, которые предлагало Минэкономразвития: из 80 новых предложений лишь одно — обязать всех контролеров заполнять единый реестр проверок. Сокращение мер связано с запуском «регуляторной гильотины» (чиновники должны пересмотреть правила контроля за бизнесом и отменить необоснованные. — «Ведомости»), объясняет представитель Минэкономразвития, часть предложений будут рассматривать рабочие группы. Но часть предложений войдут в третий пакет плана «Трансформации делового климата», говорит он.
Зато в обновленный план вошло несколько предложений, которые бизнес и правительство обсуждают давно. Например, проблема «мертвых акционеров». Чиновники пытаются решить ее уже несколько лет. В 2016 г. ЦБ предлагал бумаги, информации о владельцах которых нет, передавать в доверительное управление фонду по защите прав вкладчиков и акционеров. Пока же бизнес решает проблему в судах. Так «Сургутнефтегаз» в июле отсудил 19 100 обыкновенных акций, чьи владельцы неизвестны, на 700 000 руб., а в октябре акции перешли в собственность компании.
Также план предполагает защитить бизнес от необоснованной блокировки банковских счетов. Решить проблему поручал президент Владимир Путин после жалоб бизнеса на блокировку счетов банками без объяснения причин. ЦБ усовершенствовал определение рисковых операций, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, проблема полностью не решена, но ситуация улучшается. В апреле 2019 г. ЦБ разработал алгоритм, по которому банки получают информацию только о клиентах с высокими рисками, рассказывал представитель регулятора, в результате число отказов провести операции сократилось на 30%.
Также в обновленной версии плана сохранились предложения, которые помогут подняться в рейтинге Doing Business. Помимо усиления защиты миноритариев, упрощения налогового администрирования, Минэкономразвития хочет ускорить регистрацию собственности, подключение к электросетям и получение разрешений на строительство.
Пока стимулировать рост инвестиций не удается: за январь-сентябрь 2019 г. они выросли только на 0,6%. Бизнес увидит больше возможностей на российском рынке, если ускорится рост экономики и вырастет внутренний спрос, говорит главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Поможет в том числе налоговая льгота для тех, кто вкладывается в модернизацию. В послании Федеральному собранию Путин пообещал компенсировать 2/3 потерь регионов из-за предоставления такой льготы.
Но стимулировать инвестиции без восстановления доверия предпринимателей к правоохранительной системе и судам, сложно, говорил бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Соответствующий законопроект Путин внес в Госдуму а конце 2019 г.: проект поправок в Уголовный кодекс предлагает изменить наказание за валютные и налоговые нарушения, а также ограничить применение ст. 210, по которой сотрудников организации можно обвинить в организации преступного сообщества.
Минэкономразвития уже подготовило проект «третьего пакета» плана «Трансформации делового климата», рассказывает его представитель. Сейчас он согласовывается. В нем более 125 предложений, а также появится новое направление — интеллектуальная собственность.