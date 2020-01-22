Чиновники готовы решить проблемы блокировки счетов и «мертвых акционеров»

Зато в обновленный план вошло несколько предложений, которые бизнес и правительство обсуждают давно. Например, проблема «мертвых акционеров». Чиновники пытаются решить ее уже несколько лет. В 2016 г. ЦБ предлагал бумаги, информации о владельцах которых нет, передавать в доверительное управление фонду по защите прав вкладчиков и акционеров. Пока же бизнес решает проблему в судах. Так «Сургутнефтегаз» в июле отсудил 19 100 обыкновенных акций, чьи владельцы неизвестны, на 700 000 руб., а в октябре акции перешли в собственность компании.