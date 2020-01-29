Силуанов договорился с Мишустиным об особом статусе Минфина
Первый вице-премьер Андрей Белоусов не будет отвечать за разработку и исполнение федерального бюджета, а также налоговую политику – эти обязанности возложены на руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Его предшественники в прошлых составах правительства Антон Силуанов и Игорь Шувалов на посту первого вице-премьера отвечали за бюджет, в отличие от Белоусова, а Силуанов и вовсе возглавлял бюджетную комиссию правительства. Белоусову же поручено повышать результативность бюджетных расходов, управлять нацпроектами и разрабатывать направления социально-экономического развития страны.
Минфин стал единственным ведомством, курировать которое будет лично премьер-министр Михаил Мишустин, а не один из его заместителей. Это следует из распределения обязанностей вице-премьеров, опубликованного в ночь на 29 января. Это была личная договоренность, что Силуанов будет подчиняться напрямую Мишустину, а не Белоусову, с которым у него непростые отношения, рассказывают два федеральных чиновника.
Представитель Минфина перенаправил запрос в правительство. «Ведомости» запросили комментарий представителя правительства.
Силуанов, будучи первым вице-премьером и министром финансов, продолжал курс бюджетной консолидации, напоминает замдиректора «Центра развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов. Текущая конфигурация обязанностей выглядит как попытка создать систему сдержек и противовесов, солидарны эксперты: Белоусову нужно эффективно распоряжаться расходами, но формально в тех масштабах, которые ему предоставят. Мишустин, курируя Минфин, будет следить за сохранением жесткой бюджетной политики, считают Миронов и Александра Суслина из Экономической экспертной группы.
Если при Силуанове была видна жесткая бюджетная политика, то с приходом Белоусова в правительство возникали опасения, что общий вектор радикально изменится в пользу сверхактивных расходов, рассказывает Суслина. Именно Белоусов был основным автором майского указа президента, в котором ставились социально-экономические цели до 2024 г., а также одним из авторов нацпроектов стоимостью почти 26 трлн руб. Белоусов не раз предлагал идеи, как пополнить бюджет в их пользу – повысить налоговую нагрузку или изъять «сверхдоходы» металлургических и химических компаний. Но при этом он противник откладывания денег в фондах, а сторонник крупных трат, дополняет Суслина.
От задачи более активно воплощать нацпроекты не удастся уйти при любой конфигурации правительства, уверен директор финансового центра «Сколково – РЭШ» Олег Шибанов. Но чтобы принимать по ней сбалансированные решения, логично консолидировать мнения сразу нескольких ключевых в правительстве фигур и распределить полномочия между ними, полагает он.
Белоусов – настоящий государственник, может мобилизовать ресурсы и распорядиться собранным, описывал его подход федеральный чиновник. Публично Белоусов никогда не выступал за изменение бюджетной политики или корректировку бюджетного правила. При этом, когда в 2018 г. обсуждалась будущая программа Путина, Белоусов, чтобы найти деньги на нацпроекты, предлагал варианты повышения налоговой нагрузки – в частности, ввести соплатеж с населения за медицинские услуги и 4%-ный налог с продаж, рассказывали чиновники, он же предложил повышение НДС (ставка с 2019 г. выросла с 18 до 20%).
Нельзя забывать, продолжает Миронов, что помимо резкого смягчения бюджетной политики есть и другие стимулы для ускорения роста экономики: властям нужно искать более сложные инструменты на долгосрочную перспективу.