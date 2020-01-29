Силуанов договорился с Мишустиным об особом статусе Минфина

Если при Силуанове была видна жесткая бюджетная политика, то с приходом Белоусова в правительство возникали опасения, что общий вектор радикально изменится в пользу сверхактивных расходов, рассказывает Суслина. Именно Белоусов был основным автором майского указа президента, в котором ставились социально-экономические цели до 2024 г., а также одним из авторов нацпроектов стоимостью почти 26 трлн руб. Белоусов не раз предлагал идеи, как пополнить бюджет в их пользу – повысить налоговую нагрузку или изъять «сверхдоходы» металлургических и химических компаний. Но при этом он противник откладывания денег в фондах, а сторонник крупных трат, дополняет Суслина.