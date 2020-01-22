Что может и чего не может правительство Михаила Мишустина
Новый состав правительства удивил своей монолитностью – впервые за время правления Владимира Путина в Кремле в правительстве появилась команда премьера. Отчасти это связано с тем, что формировалась она быстро, а в такой ситуации выбираешь в первую очередь своих людей, кому можешь доверять и в чьем результате уверен. В ФНС он сколотил самую профессиональную среди ведомств команду, часть которой теперь переместил в Белый дом.
Но в этом монолите есть линии разлома и слабые места. Профессионализм далеко не всегда может компенсировать недостаток аппаратного и политического опыта. Нехватка в команде политических тяжеловесов или хотя бы людей с опытом борьбы в высшей лиге может стать проблемой, когда придется воевать с лоббистами, главами госкомпаний, бизнесменами – друзьями Путина и прочими претендентами на раздувшийся стараниями Минфина бюджет. Так что пока эту роль придется выполнять Мишустину.