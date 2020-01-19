Почему правительство Медведева не справилось

«И вместе трое все в него впряглись; Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!» – так Крылов описал примерно 200 лет назад работу правительства Дмитрия Медведева. Работа по 6–7 дней в неделю, на сон по четыре часа, совещания и безостановочная работа на рост экономики – «да только воз и ныне там».