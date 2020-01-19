Почему правительство Медведева не справилось
Члены кабинета не были сплоченной командой и попали в бюрократическую пробк
Нам многое удалось
«И вместе трое все в него впряглись; Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!» – так Крылов описал примерно 200 лет назад работу правительства Дмитрия Медведева. Работа по 6–7 дней в неделю, на сон по четыре часа, совещания и безостановочная работа на рост экономики – «да только воз и ныне там».
Правительство образца 2018 г., сформированное после выборов президента, многих разочаровало. Амбициозные задачи майского указа последнего (по крайней мере по Конституции) срока президента Владимира Путина пришлось выполнять новой старой команде Медведева. Выбор удивил даже депутатов – некоторые посмеивались, когда он оглашал состав своего кабинета.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области