Большинство населения не знает, как растут цены

Давно известно о «самосбывающемся прогнозе»: когда большая часть населения ждет кризиса, люди начинают к нему «готовиться» – меньше потреблять и больше сберегать, объяснял Сергей Дубинин, возглавлявший ЦБ в 1995–1998 гг., в итоге экономика может прийти к той самой рецессии, на которую «настроилась». Поэтому так важно, чтобы люди понимали решения ЦБ и верили, что инфляция снижается не только «на бумаге», говорил он. Низкая осведомленность об инфляции – предпосылка для нерационального поведения людей в сбережениях и потреблении, а также роста недоверия к финансовым институтам, отмечает Аймалетдинов. Центробанк это понимает, поэтому использует оценку инфляционных ожиданий лишь как один из множества индикаторов, на основе которых принимаются решения по денежно-кредитной политике, подчеркивает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: в этом смысле важнее инфляционные ожидания предпринимателей. В январе 2020 г. они снизились и находятся на уровне второй половины 2019 г., сообщал Центробанк: среди основных факторов снижения – слабый спрос и сдержанный рост издержек.