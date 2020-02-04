Большинство населения не знает, как растут цены
За 2019 г. 67% россиян отметили, что цены на товары и услуги выросли и это негативно повлияло на благосостояние их семьи. При этом большинство не знает уровень текущей инфляции в стране. Значение, близкое к данным Росстата, смогли назвать только 7% опрошенных. Такие результаты представил Аналитический центр НАФИ.
В опросе участвовало 1600 человек из 52 регионов России. Основная задача исследования – узнать, насколько хорошо люди понимают, что такое инфляция, и как они применяют свои знания, когда делают сбережения или планируют покупки, объяснил заместитель главного генерального директора Тимур Аймалетдинов (свой комментарий он передал через представителя).
Почти 80% опрошенных, считают, что знают о верном толковании инфляции. Хотя в итоге правильное определение смогли дать только 40% всех респондентов. Большая часть последних знает и о том, что ускоряет темпы роста инфляции: среди причин они называли выпуск необеспеченных денег, их обесценивание из-за выдачи большого числа кредитов, повышение цен на ключевые товары монополистами. Некоторые же трактовали причины неверно, указано в опросе: называли обесценивание рубля из-за западных санкций, сокращение валютных поступлений. Но макроэкономисты учитывают перенос изменения курса в инфляцию, не соглашается директор финансового центра «Сколково – РЭШ» Олег Шибанов.
О том, как государство может сдерживать инфляцию, знают 11% населения. Они выбирали среди ответов, например, повышение ключевой ставки ЦБ и сохранение уровня денежной массы в экономике.
В январе 2020 г. инфляционные ожидания населения снизились до 8,3% после временного роста в декабре прошлого года – с 9 до 8,3%. Вместе с тем в начале декабря регулятор в пятый раз за 2019 г. снизил ставку на четверть процентного пункта – до 6,25%. В начале года она составляла 7,75%. Среди причин ЦБ называл в том числе и снижение инфляционных ожиданий населения. В декабре инфляция составила 3% при целевом уровне в 4%.
Давно известно о «самосбывающемся прогнозе»: когда большая часть населения ждет кризиса, люди начинают к нему «готовиться» – меньше потреблять и больше сберегать, объяснял Сергей Дубинин, возглавлявший ЦБ в 1995–1998 гг., в итоге экономика может прийти к той самой рецессии, на которую «настроилась». Поэтому так важно, чтобы люди понимали решения ЦБ и верили, что инфляция снижается не только «на бумаге», говорил он. Низкая осведомленность об инфляции – предпосылка для нерационального поведения людей в сбережениях и потреблении, а также роста недоверия к финансовым институтам, отмечает Аймалетдинов. Центробанк это понимает, поэтому использует оценку инфляционных ожиданий лишь как один из множества индикаторов, на основе которых принимаются решения по денежно-кредитной политике, подчеркивает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: в этом смысле важнее инфляционные ожидания предпринимателей. В январе 2020 г. они снизились и находятся на уровне второй половины 2019 г., сообщал Центробанк: среди основных факторов снижения – слабый спрос и сдержанный рост издержек.
И вполне нормально, что всего 7% опрошенных считают инфляцию находящейся в области 3–5% – это следствие разных корзин потребления у разных групп россиян, подчеркивает Шибанов. Медианный уровень инфляции, по отчетам ФОМа, находится на уровне 7–9%.