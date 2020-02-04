Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Российская экономика может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, пишут аналитики Citi. Они понизили прогноз цены барреля Brent на $11 в 2020 г., что замедлит рост российского ВВП на 0,28 процентных пункта (п. п.; до 1,72%). Примерно на столько же его ускорили бы предложения президента Владимира Путина увеличить социальную поддержку населения. Вклад этих мер в рост ВВП аналитики Citi оценивают в 0,24 п. п. при условии, что все полученные деньги семьи потратят.