Правительство вывело концессии из-под действия законопроекта о защите инвестиций

Инвесторам в инфраструктуру удалось добиться изменения законопроекта о защите инвестиций – во вторник на совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился вывести государственно-частные проекты из-под его действия. Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и человек, близкий к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.