Правительство вывело концессии из-под действия законопроекта о защите инвестиций
Об этом просили инвесторы в инфраструктуру, опасавшиеся, что новые правила заморозят рынок
Инвесторам в инфраструктуру удалось добиться изменения законопроекта о защите инвестиций – во вторник на совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился вывести государственно-частные проекты из-под его действия. Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и человек, близкий к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
На этом настаивали в совместной резолюции крупнейшие участники рынка инфраструктуры – госкомпания «Автодор», «Автобан», Сбербанк, Газпромбанк, структуры ВТБ и др. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, критиковали президент Сбербанка Герман Греф, президент РСПП Александр Шохин, замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.
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