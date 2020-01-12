Бизнес просит исключить концессии из-под действия законопроекта о защите инвесторов
Президент РСПП Александр Шохин направил замечания к правительственному законопроекту о защите инвестиций председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель РСПП. Еще в ноябре Шохин предлагал упростить проект, чтобы он «был понятен бизнесу и не требовал принятия множества подзаконных актов». Сейчас документ готовится ко второму чтению в Госдуме.
Законопроект, призванный закрепить условия для инвесторов, Минфин разрабатывал больше года. Но после внесения документа в Госдуму многие инвесторы («Автобан», Сбербанк, Газпромбанк и др.) выступили против одного из его пунктов. По их мнению, новые правила не должны распространяться на концессии и государственно-частное партнерство (ГЧП), иначе многие инфраструктурные проекты не смогут быть запущены, а уже запущенные остановятся. Против этой нормы выступил в письме и Шохин. Замминистра финансов Андрей Иванов объяснял ее появление тем, что государство должно создать условия для инвесторов, но не гарантировать им выручку, и говорил, что закон будет распространен на новые проекты после двухлетнего переходного периода.