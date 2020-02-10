Новое правительство обсуждает раскрытие нефинансовой отчетности
Минэкономразвития уже несколько лет пытается убедить крупный бизнес раскрывать нефинансовые показатели – об экологии и социальной политике. В начале февраля министерство подключило тяжелую артиллерию: попросило новое правительство поддержать инициативу. «Ведомости» ознакомились с копией письма в аппарат правительства, подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития и сотрудник правительства. Представитель правительства на запрос не ответил.
Концепцию развития публичной нефинансовой отчетности правительство утвердило еще в 2017 г. В сентябре Минэкономразвития внесло в правительство обновленную версию законопроекта. Он обязует публичные и госкомпании, унитарные и другие предприятия с выручкой или активами выше 10 млрд руб. раскрывать минимум нефинансовой информации: сколько они закупают у малого бизнеса или как часто привлекаются к ответственности за коррупцию (всего 36 показателей).