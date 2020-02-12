Регионы недостаточно пользуются налоговыми льготами
Регионы недостаточно пользуются правом предоставлять налоговые льготы, говорится в отчете Счетной палаты об администрировании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016-2018 гг. За это время ни один регион не предоставил дополнительные социальные и имущественные вычеты, выявила Счетная палата. Кроме того, только 4 из 85 регионов сократили сроки владения квартирой или другим имуществом, необходимые, чтобы доход от их продажи не облагался налогом. Эти 4 региона снизили срок до трех лет, хотя могли до нуля. И лишь 8 регионов ввели дополнительный перечень услуг, которые могут не облагаться налогом, если человек заранее уведомил о них налоговиков.
Собранный НДФЛ зачисляется в региональные бюджеты. Поступления ежегодно растут, отметила Счетная палата: с 3 трлн руб. в 2016 г. до 3,65 трлн в 2018 г. При этом доля НДФЛ в консолидированном бюджете страны снижалась — с 21% в 2016 г. до 16% за первое полугодие 2019.
Регионы редко вводят и другие льготы. Так, с трудом внедряется инвестиционная налоговая льгота, которая должна стимулировать инвестиции. За год правом ее ввести воспользовались лишь 10 регионов, жаловался президент Владимир Путин в феврале 2019 г. К концу года число регионов, которые ввели льготу выросло до более 40. Но ограничения такие жесткие, что получить льготу практически никто не мог, рассказывал партнер Dentons Василий Марков.
Система региональных финансов неустойчива и несбалансированна, предупреждали эксперты S&P. С одной стороны, правительство поддерживает регионы финансово, с другой – каждый год меняет налоговую систему, а на налоги приходится почти 70% их доходов, указывали они.
У регионов, которые покрывают дефицит бюджета за счет дотаций, нет стимулов увеличивать сбор налогов и работать с налогоплательщиками, следует из рейтинга налоговой политики регионов PwC за 2018 г. (опубликован в сентябре 2019 г.). Они не пытаются искать баланс между пополнением бюджета и поддержкой экономического роста, указывали авторы рейтинга. Больше всего предоставляют льготы Москва, ХМАО и Санкт-Петербург. Но делают это за свой счет.
Счетная палата говорит о недостаточных льготах, но Минфин выставляет более жесткие и строгие правила погашения регионального долга, отмечает старший директор Fitch Владимир Редькин, а второе для регионов в приоритете. Кроме того, те региональные власти, которые пользуются льготами, ничего взамен не получают, напоминает Редькин: это не ведет ни к расширению бюджетной базы, ни к значительному притоку новых компаний или населения. Когда некоторые регионы понижали ставку по налогу на имущество, компании спешили зарегистрироваться на их территории, но реальное производство они оставляли в других регионах и ушли, как только ставки выровнялись.