Регионы недостаточно пользуются налоговыми льготами

Регионы недостаточно пользуются правом предоставлять налоговые льготы, говорится в отчете Счетной палаты об администрировании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016-2018 гг. За это время ни один регион не предоставил дополнительные социальные и имущественные вычеты, выявила Счетная палата. Кроме того, только 4 из 85 регионов сократили сроки владения квартирой или другим имуществом, необходимые, чтобы доход от их продажи не облагался налогом. Эти 4 региона снизили срок до трех лет, хотя могли до нуля. И лишь 8 регионов ввели дополнительный перечень услуг, которые могут не облагаться налогом, если человек заранее уведомил о них налоговиков.