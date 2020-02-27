Инфляционные ожидания людей снизились почти до рекордного минимума

Снижение инфляционных ожиданий населения в январе стало одной из причин снижения ключевой ставки в начале февраля. Тогда ЦБ не только снизил ставку шестой раз подряд – до 6%, но и дал сигнал о возможном дальнейшем снижении на следующем заседании в конце марта. Но сейчас решение о снижении ставки неочевидно, отмечает Шибанов: коронавирус, замедление экономики Китая и неясные перспективы сырьевых рынков могут его отсрочить. С одной стороны, коронавирус – это дефляционный фактор: россияне меньше путешествуют, больше времени проводят дома, что снижает спрос, говорит он. Но с другой – распространение вируса приводит к снижению цен на нефть, заключает эксперт. В феврале ЦБ не изменил прогноз цен на нефть марки Urals в 2020 г., он ждет, что баррель нефти будет стоить $55, а затем цена снизится до $50 в 2021–2022 гг.