Инфляционные ожидания людей снизились почти до рекордного минимума
Ожидания людей о росте цен в ближайший год продолжили снижаться – до 7,9% в феврале с 8,3% в январе, сообщил ЦБ. Это близко к рекордному минимуму апреля 2018 г. (7,8%). При этом инфляционные ожидания опрошенных людей со сбережениями и вовсе снизились до нового исторического минимума в 6,9%. Тем не менее наблюдаемая людьми инфляция немного выросла – на 0,1 процентного пункта (до 8,7%), свидетельствуют данные ЦБ.
Люди видят, что инфляция замедляется уже год, неудивительно, что вслед за этим снижаются и ожидания, говорит директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Кроме того, рост цен на продовольствие, к ценам на которое люди наиболее чувствительны, особенно активно замедлялся в последние месяцы, указывает главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.
Центробанк неоднократно указывал, что одна из его главных задач – снижение инфляционных ожиданий. По мере формирования низкой инфляции вклад волатильных компонентов становится заметнее, и для сохранения инфляции вблизи 4% нужно снижать именно чувствительность инфляционных ожиданий к изменениям цен. Давно известно о «самосбывающемся прогнозе»: когда большая часть населения ждет кризиса, люди начинают к нему «готовиться» – меньше потреблять и больше сберегать, говорил Сергей Дубинин, возглавлявший ЦБ в 1995–1998 гг. В 2019 г. 67% россиян отметили, что цены на товары и услуги выросли и это негативно повлияло на благосостояние их семьи, говорилось в исследовании аналитического центра НАФИ. Хотя инфляция по итогам 2019 г. замедлилась до 3% при целевых 4%.
Снижение инфляционных ожиданий населения в январе стало одной из причин снижения ключевой ставки в начале февраля. Тогда ЦБ не только снизил ставку шестой раз подряд – до 6%, но и дал сигнал о возможном дальнейшем снижении на следующем заседании в конце марта. Но сейчас решение о снижении ставки неочевидно, отмечает Шибанов: коронавирус, замедление экономики Китая и неясные перспективы сырьевых рынков могут его отсрочить. С одной стороны, коронавирус – это дефляционный фактор: россияне меньше путешествуют, больше времени проводят дома, что снижает спрос, говорит он. Но с другой – распространение вируса приводит к снижению цен на нефть, заключает эксперт. В феврале ЦБ не изменил прогноз цен на нефть марки Urals в 2020 г., он ждет, что баррель нефти будет стоить $55, а затем цена снизится до $50 в 2021–2022 гг.
На фоне снижения инфляционных ожиданий людей ценовые ожидания предприятий, напротив, выросли. У опрошенных ЦБ компаний – с 8,3% в январе до 13,2% в феврале. Хотя в среднем предприятия закладывают в бизнес-планы инфляцию в 3,9%, пишет ЦБ. Регулятор объясняет такой рост повышением неопределенности внешних условий и добавлением в анкету новых вопросов. Коронавирус мог сказаться на ожиданиях компаний, считает Евдокимова. Ситуация с ценовыми ожиданиями бизнеса неоднозначна, говорит Шибанов. Индекс цен производителей вырос за 2019 г. всего на 3% и падение цен на нефть может привести к более быстрому росту цен, отмечает он, но, по данным опроса IHS Markit PMI, давление на цены со стороны производителей выглядит слабым.