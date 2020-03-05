ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

ПМЭФ проводится с 1997 г. и считается мероприятием президентского уровня – с 2005 г. российский президент выступал на каждом форуме, а на пленарные сессии приезжали неоднократно лидеры других государств (Франции, Германии, Китая, Индии и др.). Владимир Путин на форуме выступал с программной речью, в которой, как правило, объявлял о мерах поддержи бизнеса и экономики.