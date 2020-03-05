ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил не проводить мероприятие в 2020 г. из-за коронавируса, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает «РИА Новости». Белоусов возглавляет оргкомитет форума.
ПМЭФ проводится с 1997 г. и считается мероприятием президентского уровня – с 2005 г. российский президент выступал на каждом форуме, а на пленарные сессии приезжали неоднократно лидеры других государств (Франции, Германии, Китая, Индии и др.). Владимир Путин на форуме выступал с программной речью, в которой, как правило, объявлял о мерах поддержи бизнеса и экономики.
На форуме также регулярно выступали члены правительства. Форум в 2020 г. должен был стать первым для правительства Михаила Мишустина, назначенного в январе.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства и «Росконгресс», который является организатором форума.
Ранее власти уже отменяли российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12–14 февраля. Его также отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Этот форум традиционно проводили каждый год начиная с 2002 г.