Мост на Сахалин превращается в проект для геополитических задач

Еще в 2017 г. проработать проект строительства моста поручал президент Владимир Путин, он называл его проектом «абсолютно планетарного масштаба», а вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что решение о строительстве практически принято. Но после поручения президента оценить грузопоток, чтобы строительство моста было экономически окупаемым, оказалось, что грузов не хватает, а правительство приостановило проработку проекта, сейчас такую работу ведет только РЖД.