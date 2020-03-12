Мост на Сахалин превращается в проект для геополитических задач
Провозная способность железнодорожной линии с мостом на Сахалин на первых этапах эксплуатации составит 9,2 млн т в год, сообщил заместитель главного инженера проекта Института «Гипростроймост» Николай Митрофанов (его цитирует ТАСС). В таком случае мост может быть предназначен для решения геополитических задач – повышения связанности территорий, – но не позволит полноценно перевозить, например, уголь, говорит человек, участвовавший в проработке проекта.
Еще в 2017 г. проработать проект строительства моста поручал президент Владимир Путин, он называл его проектом «абсолютно планетарного масштаба», а вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что решение о строительстве практически принято. Но после поручения президента оценить грузопоток, чтобы строительство моста было экономически окупаемым, оказалось, что грузов не хватает, а правительство приостановило проработку проекта, сейчас такую работу ведет только РЖД.