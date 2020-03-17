Moody's: от обвала цен на нефть пострадают и регионы, где добывается сырье
Обвал цен на нефть ниже $40 за баррель резко сократит прибыль российских производителей товаров, они заплатят меньше налога на прибыль в региональные бюджеты, в итоге длительный спад нефтяных цен окажет сильное давление на кредитоспособность регионов. Об этом пишет в своем отчете старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков.
Речь идет о рисках для регионов, где добывается сырье. Резкое падение цен на нефть, газ и металлы приведет к снижению выручки и прибыли российских экспортеров, и хотя оно частично компенсировалось ослаблением рубля, регионы недосчитаются налоговых поступлений.
На налог на прибыль приходится больше трети всех налоговых доходов регионов, больше они получают только от НДФЛ, следует из данных ФНС. В 2019 г. всего в региональные бюджеты поступило 3,4 трлн руб. налога на прибыль. В регионах, которых добывается нефть, 85% налогов нефтяных компаний поступают в региональные бюджеты и зачастую составляют более 30% их доходов, оценивает Исаков. Особенно зависят от налога на прибыль нефтяных гигантов Ханты-Мансийский автономный округ, республики Коми, Татарстан, Башкортостан, перечисляет он. Доля налога в бюджете Красноярска была самой высокой и составила 45% в 2019 г., подсчитывает Исаков. Для этих чувствительных к эскпорту регионов поступления налога на прибыль сократятся на 30% в 2020 г. по сравнению с 2019 г., что приведет к снижению операционных доходов этих регионов на 10%, пишет Moody’s.
После нескольких лет профицита региональных бюджетов, резкое снижение налоговых поступлений вернет регионы к дефициту уже в 2020 г., прогнозирует Moody’s. При этом С 2017 г. эти регионы копили запасы ликвидности и смогут покрывать ими дефицит в течение нескольких лет. Но со временем дефицит – при длительных низких ценах на нефть – начнет ослаблять финансовые показатели регионов.
В 2020 г. межбюджетные трансферты должны составить около 1 трлн руб. Правительство уже запланировало поддержку регионов. Оно согласовывает антикризисный план, одно из предложений которых – выдавать бюджетные кредиты регионам, которые будут выполнять региональные планы развития экономики. Последний раз федеральный бюджет предоставлял такие кредиты в 2017 г., с 2018 г. программа была закрыта. Планируемая сейчас сумма поддержки еще не заявлена.