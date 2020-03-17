Moody's: от обвала цен на нефть пострадают и регионы, где добывается сырье

На налог на прибыль приходится больше трети всех налоговых доходов регионов, больше они получают только от НДФЛ, следует из данных ФНС. В 2019 г. всего в региональные бюджеты поступило 3,4 трлн руб. налога на прибыль. В регионах, которых добывается нефть, 85% налогов нефтяных компаний поступают в региональные бюджеты и зачастую составляют более 30% их доходов, оценивает Исаков. Особенно зависят от налога на прибыль нефтяных гигантов Ханты-Мансийский автономный округ, республики Коми, Татарстан, Башкортостан, перечисляет он. Доля налога в бюджете Красноярска была самой высокой и составила 45% в 2019 г., подсчитывает Исаков. Для этих чувствительных к эскпорту регионов поступления налога на прибыль сократятся на 30% в 2020 г. по сравнению с 2019 г., что приведет к снижению операционных доходов этих регионов на 10%, пишет Moody’s.