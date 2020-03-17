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Moody's: от обвала цен на нефть пострадают и регионы, где добывается сырье

Поступления налога на прибыль в некоторые региональные бюджеты может сократиться на 30%
Светлана Ястребова
Сергей Портер / «Ведомости»

Обвал цен на нефть ниже $40 за баррель резко сократит прибыль российских производителей товаров, они заплатят меньше налога на прибыль в региональные бюджеты, в итоге длительный спад нефтяных цен окажет сильное давление на кредитоспособность регионов. Об этом пишет в своем отчете старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков.

Речь идет о рисках для регионов, где добывается сырье. Резкое падение цен на нефть, газ и металлы приведет к снижению выручки и прибыли российских экспортеров, и хотя оно частично компенсировалось ослаблением рубля, регионы недосчитаются налоговых поступлений.

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На налог на прибыль приходится больше трети всех налоговых доходов регионов, больше они получают только от НДФЛ, следует из данных ФНС. В 2019 г. всего в региональные бюджеты поступило 3,4 трлн руб. налога на прибыль. В регионах, которых добывается нефть, 85% налогов нефтяных компаний поступают в региональные бюджеты и зачастую составляют более 30% их доходов, оценивает Исаков. Особенно зависят от налога на прибыль нефтяных гигантов Ханты-Мансийский автономный округ, республики Коми, Татарстан, Башкортостан, перечисляет он. Доля налога в бюджете Красноярска была самой высокой и составила 45% в 2019 г., подсчитывает Исаков. Для этих чувствительных к эскпорту регионов поступления налога на прибыль сократятся на 30% в 2020 г. по сравнению с 2019 г., что приведет к снижению операционных доходов этих регионов на 10%, пишет Moody’s.

После нескольких лет профицита региональных бюджетов, резкое снижение налоговых поступлений вернет регионы к дефициту уже в 2020 г., прогнозирует Moody’s. При этом С 2017 г. эти регионы копили запасы ликвидности и смогут покрывать ими дефицит в течение нескольких лет. Но со временем дефицит – при длительных низких ценах на нефть – начнет ослаблять финансовые показатели регионов.

В 2020 г. межбюджетные трансферты должны составить около 1 трлн руб. Правительство уже запланировало поддержку регионов. Оно согласовывает антикризисный план, одно из предложений которых – выдавать бюджетные кредиты регионам, которые будут выполнять региональные планы развития экономики. Последний раз федеральный бюджет предоставлял такие кредиты в 2017 г., с 2018 г. программа была закрыта. Планируемая сейчас сумма поддержки еще не заявлена.

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