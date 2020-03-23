Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний
В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний. До сих пор в нем было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600.
«Ведомости» ознакомились с копией списка, который обсуждала правкомиссия (подлинность подтвердил федеральный чиновник и сотрудники трех компаний из списка).
На заседании правкомиссии вносились правки, но они были незначительными, говорит чиновник. О том, что в итоговый список попало более 600 компаний, также говорил министр экономического развития Максим Решетников (его цитирует «Прайм»). Стресс-тесты системообразующих предприятий начнутся со следующей недели, уточнил он. После них могут быть приняты дополнительные меры поддержки таких компаний, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.