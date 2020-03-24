Правительство выделит 7,5 млрд рублей на аппараты для больных коронавирусом
Из-за распространения коронавируса правительство из своего резервного фонда выделило Минпромторгу 7,5 млрд руб. на закупку 5700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (нужны, когда не помогает ИВЛ). Оплачивать поставки Минпромторг может заранее – авансом на 100%. Другим распоряжением правительство назначило единственным поставщиком этих аппаратов «Концерн радиоэлектронные технологии», входящий в «Ростех».
В России готово к использованию более 40 000 аппаратов ИВЛ, говорила социальный вице-премьер Татьяна Голикова. Это 27 аппаратов на 100 000 человек. В рекомендации ВОЗ при пандемии гриппа говорилось о 20 аппаратах на 100 000 человек. ВОЗ сообщает, что лишь 5% заболевших коронавирусом нуждаются в ИВЛ.