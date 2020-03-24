Правительство выделит 7,5 млрд рублей на аппараты для больных коронавирусом

В России готово к использованию более 40 000 аппаратов ИВЛ, говорила социальный вице-премьер Татьяна Голикова. Это 27 аппаратов на 100 000 человек. В рекомендации ВОЗ при пандемии гриппа говорилось о 20 аппаратах на 100 000 человек. ВОЗ сообщает, что лишь 5% заболевших коронавирусом нуждаются в ИВЛ.