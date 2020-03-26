Как Владимир Путин поддержал людей и малый бизнес
Коронавирус распространяется по миру, а число заболевших увеличивается – под ударом вся мировая экономика, заявил президент Владимир Путин. Сейчас важно работать на опережение, подчеркнул он и объявил целый ряд мер поддержки людей и небольшого бизнеса.
Людям правительство продлит все социальные пособия и льготы, которые полагаются им в ближайшие полгода. Например, если у семьи есть льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать свои доходы, чтобы получать такую поддержку, пояснил Путин. Выплаты ветеранам и труженикам тыла – 75 000 и 50 000 руб. соответственно – будут направлены не в мае, а в апреле. На месяц раньше, в июне, получат выплаты и семьи с детьми от трех до семи лет. Они равны половине прожиточного минимума ребенка, который установлен в регионе, и выплачиваются, если средний доход на человека не превышает величину прожиточного минимума. А на каждого ребенка возрастом до трех лет с апреля дополнительно к материнскому капиталу будет выплачиваться по 5000 руб. ежемесячно. Тем, кто сейчас на больничном, государство до конца года будет платить не меньше суммы одного прожиточного минимума. Эта норма может быть продлена, подчеркнул Путин. Увеличатся и пособия по безработице – с 8000 до 12 130 руб. А если доход сократился больше чем на 30%, то у таких людей будет право приостановить обслуживание долга по потребительскому и ипотечному кредитам и продлить их без штрафов.
Чтобы не допустить всплеска безработицы, которая за пять лет снизилась в 1,3 раза, Путин объявил и о мерах поддержки микропредприятий, а также малого и среднего бизнеса, которых затронуло распространение инфекции. Малому и среднему бизнесу предоставят на полгода отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Микропредприятиям кроме этого будет доступна и отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. Чтобы не только контролировать убытки, но и формировать дополнительные ресурсы, малому и среднему бизнесу тоже вдвое ослабят нагрузку по взносам – до 15%. Пониженная ставка станет распространяться на зарплаты, превышающие минимальный размер оплаты труда (12 130 руб.). Если же зарплата на минимуме или даже ниже его, то ставка останется прежней – 30%.
Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев и не только в качестве антикризисной меры, а «вдолгую», на перспективу, подчеркнул Путин, это простимулирует работодателей повышать зарплаты сотрудникам. Также на шесть месяцев для всех будет действовать отсрочка по кредитам и мораторий на банкротства.
Для первых основных мер поддержки группы выбраны верно, считает проректор Высшей школы экономики по социальным исследованиям Лилия Овчарова. Но нужно продумать помощь и тем, чья зарплата зависит от количества выполненной работы. Поддержка семей с детьми до трех лет обойдется государству примерно в 35 млрд руб. – наша страна сможет себе столько позволить, делится своими расчетами она. Самыми болезненными потерями может стать сокращение страховых взносов. Социальные фонды могут недополучить около 306 млрд руб. в год от малого бизнеса и примерно 341 млрд – от микропредприятий. Но, возможно, текущая ситуация подтолкнет государство к тому, чтобы легализовать часть людей, работающих в сером секторе, заключает Овчарова.