Как Владимир Путин поддержал людей и малый бизнес

Людям правительство продлит все социальные пособия и льготы, которые полагаются им в ближайшие полгода. Например, если у семьи есть льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать свои доходы, чтобы получать такую поддержку, пояснил Путин. Выплаты ветеранам и труженикам тыла – 75 000 и 50 000 руб. соответственно – будут направлены не в мае, а в апреле. На месяц раньше, в июне, получат выплаты и семьи с детьми от трех до семи лет. Они равны половине прожиточного минимума ребенка, который установлен в регионе, и выплачиваются, если средний доход на человека не превышает величину прожиточного минимума. А на каждого ребенка возрастом до трех лет с апреля дополнительно к материнскому капиталу будет выплачиваться по 5000 руб. ежемесячно. Тем, кто сейчас на больничном, государство до конца года будет платить не меньше суммы одного прожиточного минимума. Эта норма может быть продлена, подчеркнул Путин. Увеличатся и пособия по безработице – с 8000 до 12 130 руб. А если доход сократился больше чем на 30%, то у таких людей будет право приостановить обслуживание долга по потребительскому и ипотечному кредитам и продлить их без штрафов.