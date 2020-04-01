Мусорные операторы уже несут потери из-за самоизоляции населения
Компании, работающие с коммунальным мусором, уже собирают на 30% платежей меньше, чем должны. Это меньше, чем в среднем в 2019 г. (собираемость – 85%), пишет председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун «Российскому экологическому оператору» (РЭО). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил представитель Вергун. Представитель РЭО подтвердил получение письма.
Доля собранных платежей будет падать и дальше – с 70% до 40%, прогнозирует Вергун, снизится собираемость с компаний: ушедшие на каникулы предприятия не оплатят услугу в апреле. Компании уже массово начали обращаться с просьбой приостановить начисления за отходы, говорит руководитель ассоциации операторов отходов «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Для операторов это большая проблема: тариф был рассчитан исходя из общего количества отходов и мусорообразователей, объясняет он.
Параллельно люди, ушедшие на самоизоляцию, стали мусорить больше: частично отходы переместились на площадки жилых секторов, пишет Вергун. Рост куч мусора у многоквартирных домов уже вырос на 20%, оценивает она. Карантин – это «черный Новый год» по отходам, подтверждает директор оператора из Нижегородской области «Реал-Кстово» Артем Патрин. К тому же он наложился на сезонный рост, соответственно, увеличилась в разы нагрузка на транспортные подразделения, а их работа самая сложная и затратная.
Отрасль пострадала от мер, принятых для борьбы с коронавирусом, но не получила никакой поддержки, объясняет Вергун. И просит государство дать операторам отсрочку по налогам и сборам, а также субсидии или льготные займы для покрытия кассовых разрывов.
РЭО разработал меры поддержки операторов в период распространения коронавирусной инфекции и направил их на рассмотрение и утверждение в Минприроды, сообщил представитель госкомпании. «Ведомости» ожидают ответа Минприроды.