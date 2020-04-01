Мусорные операторы уже несут потери из-за самоизоляции населения

Параллельно люди, ушедшие на самоизоляцию, стали мусорить больше: частично отходы переместились на площадки жилых секторов, пишет Вергун. Рост куч мусора у многоквартирных домов уже вырос на 20%, оценивает она. Карантин – это «черный Новый год» по отходам, подтверждает директор оператора из Нижегородской области «Реал-Кстово» Артем Патрин. К тому же он наложился на сезонный рост, соответственно, увеличилась в разы нагрузка на транспортные подразделения, а их работа самая сложная и затратная.