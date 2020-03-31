Горячая линия о мусоре «РЭО Радар» отключена из-за неуплаты

В ноябре сначала был уволен курировавший мусорную реформу замминистра природы Владимир Логинов, а затем генеральный директор РЭО Денис Буцаев. В день увольнения первого гендиректора РЭО в компании за неуплату были отключены телефоны и интернет, жаловались тогда собеседники «Ведомостей». По их словам, даже лифты не останавливались на нужном этаже башни «Федерация».