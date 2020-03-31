Горячая линия о мусоре «РЭО Радар» отключена из-за неуплаты
Проект «РЭО Радар», созданный для приема жалоб граждан на нарушения при вывозе и переработке мусора, перестал работать по телефону. Если позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 600-90-08, автомат сообщает, что «горячая линия «РЭО Радар» временно отключена из-за неоплаты предоставляемых услуг публичной правовой компанией «Российский экологический оператор», и обещает, что «работа будет возобновлена после оплаты».
Линия и сайт (он продолжает работать) «РЭО Радар» были запущены в июле. Позвонив по телефону, можно было сообщать о стихийных свалках в природных зонах, нарушениях при сборе мусора, неприятных запахах, нарушениях в работе мусорных полигонов и о других проблемах.
Это не первые финансовые сложности ППК РЭО. Компания, созданная по указу президента в начале 2019 г., должна была получить 75 млрд руб. и стать проводником мусорной реформы и основным инструментом привлечения частных денег в отрасль. Но из-за административных конфликтов у нее возникли сложности с финансированием. Подолгу не выплачивались зарплаты, рассказывали «Ведомостям» сотрудники.
В ноябре сначала был уволен курировавший мусорную реформу замминистра природы Владимир Логинов, а затем генеральный директор РЭО Денис Буцаев. В день увольнения первого гендиректора РЭО в компании за неуплату были отключены телефоны и интернет, жаловались тогда собеседники «Ведомостей». По их словам, даже лифты не останавливались на нужном этаже башни «Федерация».
Представитель РЭО не ответил, сколько задолжала компания. Он назвал причины отключения линии «техническими» и пообещал, что «все неполадки будут устранены» в течение недели.
«Ведомости» ожидают ответа от Минприроды.