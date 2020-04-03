Правительство может направить 11 млрд рублей на поддержку мусорных операторов
Чтобы не допустить остановки вывоза мусора во время нерабочего месяца, федеральное правительство может начать выдавать субсидии регионам на поддержку операторов коммунальных отходов. Выделить на это 10,8 млрд руб. предлагает вице-премьер Виктория Абрамченко в письме премьеру Михаилу Мишустину («Ведомости» ознакомились с содержанием, его подлинность подтвердил человек, также знакомый с содержанием). Представитель Абрамченко отказался комментировать внутреннюю переписку, его коллеги из аппарата правительства, Минфина и Минприроды не ответили на запросы «Ведомостей».
Это будет основная мера поддержки для компенсации расходов операторов, выросших из-за самоизоляции населения, объясняет Абрамченко. Также деньги должны сгладить удар от падения собираемости платежей людей и компаний, закрывшихся на месяц.