Россия, ОПЕК+ и другие экспортеры согласовали сокращение добычи нефти

Министр энергетики США Дэн Бруйетт во вступительном слове на заседании G20 сказал, что по его прогнозам, к концу 2020 г. производство нефти в США по рыночным причинам снизится почти на 2 млн баррелей в день. США принимают меры, чтобы поместить на хранение в свой Стратегический нефтяной резерв как можно больше нефти, сказал он: «Это приведет к тому, что излишки нефти будут сняты с рынка в то время, когда коммерческие хранилища заполняются, а рынок залит нефтью. И мы будем искать больше возможностей, чтобы облегчить боль, которую чувствуют наши производители». Бруйетт также назвал «крайне разочаровывающим», что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ пока не оформлена.