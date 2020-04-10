Власти Сахалина отложили строительство дорогого культурного центра

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», называли стройку несвоевременной и предлагали построить центр позже. У Сахалина были деньги в прошлом году и затевать можно было многое, сейчас лучше отложить проект на 1–2 года, говорила экономист Наталья Зубаревич. Бюджет Сахалинской области в основном формируют нефтегазовые доходы, исходя из прогноза до обвала цен в бюджете на 2020 г. они должны были составить 106 млрд из 163 млрд руб. доходов, при этом у региона много и запланированных расходов – на 166 млрд руб. Непонятно, насколько глубоким будет спад экономики, но нет сомнений, что кризис будет всеобъемлющим и снижение цен на нефть не единственный его фактор, поэтому регионам есть смысл откладывать решения о начале проектов, которые не являются первоочередными, пока ситуация не прояснится, рекомендовал и старший директор Fitch Владимир Редькин.