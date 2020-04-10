Власти Сахалина отложили строительство дорогого культурного центра

Власти Сахалина отложили строительство дорогого культурного центраК вопросу о выделении 21 млрд рублей они вернутся после кризиса
Сахалин пока не будет строить культурный центр за 21 млрд руб. Проект решено отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции и нестабильной ситуации на рынке углеводородов, говорится в ответе администрации губернатора и правительства региона на вопрос «Ведомостей».
Председатель правительства Сахалинской области Андрей Белик объяснил, что решение принято после оценки финансовых возможностей региона. 21 млрд руб. — «очень существенная сумма», передал он через представителя.
Еще несколько дней назад масштаб затрат чиновников не смущал. На сайте торгов 26 марта была опубликована частная концессионная инициатива – с ней выступил инвестор, ООО «Тридцатая концессионная компания» (на 100% принадлежит группе ВИС). А в начале апреля вышло постановление правительства Сахалинской области о строительстве центра с тремя залами — на 1250, 300 и 250 мест. Объяснялось, что центр поможет сохранить региональную самобытность и национальную идентичность, укрепить единство российского общества и даже повысить благосостояние населения. При этом затраты на проект сопоставимы с расходами на московский парк «Зарядье» (обошелся в 14 млрд руб. по госзаказу) и Арктический центр эпоса и искусств, который по концессии планируют построить власти Якутии (обойдется в 18,5 млрд руб. с учетом стройки и эксплуатации). Стоимость строительства составит 12 млрд руб., но в дальнейшем расходы инвестора будут полностью покрыты из бюджета региона с учетом кредитов концессионера, регион постепенно будет выплачивать компенсации с 2020 до 2036 г.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», называли стройку несвоевременной и предлагали построить центр позже. У Сахалина были деньги в прошлом году и затевать можно было многое, сейчас лучше отложить проект на 1–2 года, говорила экономист Наталья Зубаревич. Бюджет Сахалинской области в основном формируют нефтегазовые доходы, исходя из прогноза до обвала цен в бюджете на 2020 г. они должны были составить 106 млрд из 163 млрд руб. доходов, при этом у региона много и запланированных расходов – на 166 млрд руб. Непонятно, насколько глубоким будет спад экономики, но нет сомнений, что кризис будет всеобъемлющим и снижение цен на нефть не единственный его фактор, поэтому регионам есть смысл откладывать решения о начале проектов, которые не являются первоочередными, пока ситуация не прояснится, рекомендовал и старший директор Fitch Владимир Редькин.
В Южно-Сахалинске есть площадки для эстрадных концертов, не хватало полноценных концертных залов для симфонической музыки. Несмотря на это, проект жители не оценили. На сайте sakhalin.info население сравнивало стройку с «пиром во время чумы» и «хрустальными замками», которые решили построить, когда «мир катится под откос». Они предлагали вместо этого построить хорошие дороги, школы, больницы, поликлиники, детские сады, заводы, а чаще всего — поддержать самих людей, которых отправили на вынужденные каникулы без работы и зарплат, но с кредитами.
На проработку проекта инвестор потратил около 65 млн руб., следовало из документов проекта и подтвердил представитель ВИС. По его словам, группа ВИС не получит компенсацию этих денег от региона, однако компания планирует продолжить переговоры после стабилизации ситуации. Проект качественно проработан и необходим Сахалинской области, объясняет представитель ВИС. Судьба проекта будет зависеть от экономической ситуации в стране и в Сахалинской области, пояснил представитель региона.