Власти Сахалина решили потратить 21 млрд рублей на гигантский культурный центр

С инициативой построить комплекс выступил инвестор – ООО «Тридцатая концессионная компания» (на 100% принадлежит группе ВИС), и, если других претендентов до 12 мая не появится, соглашение будет подписано с ним. Стоимость строительства составит 12 млрд руб., но в дальнейшем расходы инвестора будут полностью покрыты из бюджета региона, регион постепенно будет выплачивать компенсации до 2036 г.