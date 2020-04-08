Власти Сахалина решили потратить 21 млрд рублей на гигантский культурный центр

Власти Сахалина решили потратить 21 млрд рублей на гигантский культурный центрЭксперты считают стройку несвоевременной из-за падения нефтяных цен
Несмотря на ухудшение ситуации в экономике, правительство Сахалинской области решило начать грандиозную стройку. В Южно-Сахалинске власти намерены построить многофункциональный культурный центр. Он обойдется региону в 21,2 млрд руб., следует из опубликованного постановления правительства Сахалина.
С инициативой построить комплекс выступил инвестор – ООО «Тридцатая концессионная компания» (на 100% принадлежит группе ВИС), и, если других претендентов до 12 мая не появится, соглашение будет подписано с ним. Стоимость строительства составит 12 млрд руб., но в дальнейшем расходы инвестора будут полностью покрыты из бюджета региона, регион постепенно будет выплачивать компенсации до 2036 г.
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