Российская промышленность избежала спада в марте

На мартовские показатели повлиял и календарный фактор – в марте 2020 г. было на один рабочий день больше, чем в марте 2019 г., хотя его роль была снижена из-за объявленных выходных с 28 марта по 4 апреля, поясняет Росстат. Выходные повлияли и на то, что около 2% крупных и средних, а также 5% малых предприятий не смогли предоставить отчетность: по этим предприятиям итоговые данные были рассчитаны на основе февральской отчетности.