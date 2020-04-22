Российская промышленность избежала спада в марте

Российская промышленность избежала спада в мартеВыпуск рос вопреки кризису и внеплановым выходным, показали первые данные Росстата
За март промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, а за весь I квартал – на 1,5%. Индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Из основных секторов производств в марте вырос только один – обрабатывающая промышленность: на 2,6% в годовом выражении. Добыча не росла, а электроэнергия и водоснабжение упали – на 2,4 и 1,2% соответственно. Сказалась аномально теплая зима, из-за которой сократилось производство тепла (сразу на 3,8%), объясняет Росстат.
Сильнее всего в марте выросло производство фармацевтической продукции – сразу на 64%, выпуск электроники для медицинских нужд увеличился на 49%. Росло и производство продуктов: например, гречки – сразу на 41%, а макарон и консервов – на 20,7 и 26% соответственно. В середине марта был зафиксирован пик спроса на потребительском рынке, но ближе к 20 марта спрос пошел на спад, сообщал Минпромторг, тем не менее товарные запасы продолжают регулярно пополняться.
На мартовские показатели повлиял и календарный фактор – в марте 2020 г. было на один рабочий день больше, чем в марте 2019 г., хотя его роль была снижена из-за объявленных выходных с 28 марта по 4 апреля, поясняет Росстат. Выходные повлияли и на то, что около 2% крупных и средних, а также 5% малых предприятий не смогли предоставить отчетность: по этим предприятиям итоговые данные были рассчитаны на основе февральской отчетности.
Даже если смотреть на результаты первых двух месяцев 2020 г., промышленное производство замедляется, указывал ранее замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Это неудивительно: уже в IV квартале 2019 г. мировая экономика начала замедляться, а теперь из-за распространения вируса и ситуации на нефтяном рынке она будет падать, подчеркивал он.