Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Российская промышленность избежала спада в марте

Выпуск рос вопреки кризису и внеплановым выходным, показали первые данные Росстата
Анна Червонная
Сильнее всего в марте выросло производство фармацевтической продукции /Евгений Разумный / Ведомости

За март промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, а за весь I квартал – на 1,5%. Индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.

Из основных секторов производств в марте вырос только один – обрабатывающая промышленность: на 2,6% в годовом выражении. Добыча не росла, а электроэнергия и водоснабжение упали – на 2,4 и 1,2% соответственно. Сказалась аномально теплая зима, из-за которой сократилось производство тепла (сразу на 3,8%), объясняет Росстат.

Сильнее всего в марте выросло производство фармацевтической продукции – сразу на 64%, выпуск электроники для медицинских нужд увеличился на 49%. Росло и производство продуктов: например, гречки – сразу на 41%, а макарон и консервов – на 20,7 и 26% соответственно. В середине марта был зафиксирован пик спроса на потребительском рынке, но ближе к 20 марта спрос пошел на спад, сообщал Минпромторг, тем не менее товарные запасы продолжают регулярно пополняться.

Ранее по теме: Российской промышленности в конце года помогли календарь и государство

На мартовские показатели повлиял и календарный фактор – в марте 2020 г. было на один рабочий день больше, чем в марте 2019 г., хотя его роль была снижена из-за объявленных выходных с 28 марта по 4 апреля, поясняет Росстат. Выходные повлияли и на то, что около 2% крупных и средних, а также 5% малых предприятий не смогли предоставить отчетность: по этим предприятиям итоговые данные были рассчитаны на основе февральской отчетности.

Даже если смотреть на результаты первых двух месяцев 2020 г., промышленное производство замедляется, указывал ранее замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Это неудивительно: уже в IV квартале 2019 г. мировая экономика начала замедляться, а теперь из-за распространения вируса и ситуации на нефтяном рынке она будет падать, подчеркивал он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных