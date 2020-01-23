Российской промышленности в конце года помогли календарь и государство

В 2020 г. производство и экономика вырастут сильнее, чем в 2019-м, оптимистична Орлова, на 3 и 1,8% соответственно; сильный импульс экономике должны придать расходы на нацпроекты. Судя по бюджетной дискуссии, государственные расходы будут только расти, согласен Долгин. Федеральные расходы на нацпроекты должны увеличиться с 1,6 трлн руб. в 2019 г. до 2 трлн в 2020 г. Кроме того, в этом году, скорее всего, будут потрачены 150 млрд руб., которые чиновники не успели израсходовать на нацпроекты в 2019 г., считает Долгин: «Эти ожидания вселяют оптимизм и в бизнес – у промышленности ожидания на 2020 г. оптимистичнее, чем были на 2019 г.».