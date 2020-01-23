Российской промышленности в конце года помогли календарь и государство
«Промышленность завершила год на мажорной ноте», – характеризует итоги 2019 г. директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Промышленный выпуск, по данным Росстата, увеличился на 2,4%, что хуже итогов 2018 г. (2,9%), но в самом конце года индустрии удалось ускориться: до 2,1% годовых в декабре после 0,3% в ноябре.
Результат 2019 г. оказался чуть лучше прогноза Минэкономразвития, ожидавшего роста на 2,3%. Сырьевые отрасли увеличили выпуск на 3,1%, обрабатывающие – на 2,3% после соответственно 4,1 и 2,6% в 2018 г.
Лидерами в обрабатывающей промышленности стали пищевая и химическая отрасли, а также металлургия. Рост добычи нефти и газового конденсата постепенно замедлялся в течение года и составил в итоге всего 1%. Это связано с соглашением ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, снижением экспортных поставок природного газа и уменьшением его внутреннего потребления, объясняет Минэкономразвития.
Ускорение роста в декабре объясняется во многом разовыми факторами. Один из них, пишет Росстат, календарный. В декабре было на два рабочих дня больше, чем ноябре, и на один день больше, чем в декабре 2018 г. Ускорению пищевой промышленности помог конъюнктурный фактор, объясняет замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников: с 1 января повышены акцизы на алкоголь и НДС на пальмовое масло, из-за чего производители старались увеличить выпуск в конце прошлого года.
Ускорение роста объясняется более активными бюджетными расходами, снижением инфляции и процентных ставок, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Поэтому отрасли, ориентированные на внутреннюю экономику, например производство стройматериалов и готовых металлических изделий, продуктов питания, электроники, по итогам года показали наибольший рост, заключает Попов. Промышленность воспользовалась бюджетным стимулом, согласен главный экономист ING Дмитрий Долгин, рост расходов на национальную экономику, по предварительным данным Минфина, ускорился с 9% в январе – ноябре до 40% в декабре (год к году).
Разумеется, это сказалось на отраслях, зависящих от государственных денег, например на строительстве, транспорте, замечает он. Значительная часть госрасходов пришлась уже совсем на конец года и не могла сильно ускорить производство, спорит Сальников. Так, чиновники потратили на нацпроект «Цифровая экономика» пятую часть годового бюджета за три дня – с 28 декабря.
В целом же в IV квартале индустрия показала минимальные за год темпы роста: 1,7% к аналогичному периоду 2018 г. после 2,9, 3 и 2,1% в предыдущие три квартала. Данные Росстата отражают уже понятные тенденции, говорит Сальников: свойственные российской промышленности темпы роста не превышают 1,5–2% в квартал и в среднесрочной перспективе такими и останутся.
Промышленность была главным драйвером роста экономики, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. С этими данными можно рассчитывать, что рост ВВП по итогам 2019 г. составит не менее 1,3%, считает Попов. Это соответствует прогнозу Минэкономразвития, но лучше ожиданий рынка – например, МВФ ждет роста на 1,1%.
В I квартале экономическая активность сезонно снижается, поэтому некоторого замедления помесячных темпов роста промышленности не избежать, считает Попов. А дальнейшая динамика, по его мнению, будет зависеть от бюджетных расходов и нормализации внешнего спроса.
В 2020 г. производство и экономика вырастут сильнее, чем в 2019-м, оптимистична Орлова, на 3 и 1,8% соответственно; сильный импульс экономике должны придать расходы на нацпроекты. Судя по бюджетной дискуссии, государственные расходы будут только расти, согласен Долгин. Федеральные расходы на нацпроекты должны увеличиться с 1,6 трлн руб. в 2019 г. до 2 трлн в 2020 г. Кроме того, в этом году, скорее всего, будут потрачены 150 млрд руб., которые чиновники не успели израсходовать на нацпроекты в 2019 г., считает Долгин: «Эти ожидания вселяют оптимизм и в бизнес – у промышленности ожидания на 2020 г. оптимистичнее, чем были на 2019 г.».
Радоваться не стоит, скептичен замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, сейчас производство растет за счет выпуска товаров потребительского спроса, но для дальнейшего роста экономики нужны инвестиции (по итогам трех кварталов выросли всего на 0,7% годовых) и экспорт (в товарах он упал на 5,7%, в услугах – на 1,6%). Оживления в частных инвестициях пока ждать не приходится, а государственных инвестиций для существенного ускорения производства и экономики недостаточно, уверен он.
Рост индустрии может ускориться и благодаря Росстату, считает Тремасов: в ближайшее время ведомство изменит методику расчета промышленности. Если данные за 2019 г. сформированы на основе 2010 базисного года, то с января 2020 г. в качестве базисного года будет применяться 2018-й.