Мантуров назвал нового куратора промышленности среди вице-премьеров
Куратором промышленности в новом составе правительства станет вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».
«Юрий Иванович Борисов будет курировать все отрасли промышленности, за которые отвечает Министерство промышленности и торговли», – сказал Мантуров во время презентации Национального центра промышленного дизайна и инноваций.
Официальный документ о распределении обязанностей нового состава правительства пока не опубликован. В прошлом правительстве промышленность курировал Дмитрий Козак. За исключением оборонно-промышленного комплекса – он был поручен Борисову.
21 января президент Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьеров и министров правительства Михаила Мишустина. Ранее сегодня, 22 января, президент подписал указы о назначении новых заместителей председателя правительства.