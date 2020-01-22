Путин назначил новых вице-премьеров

Виктория Абрамченко была заместителем министра экономического развития и руководителем Росреестра. Карьеру начала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема и ФГУ «Земельная кадастровая палата». Затем трудилась в Росземкадастре и Роснедвижимости. С 2005 по 2011 г. Виктория работала в Минэкономразвития, дойдя до поста замдиректора департамента недвижимости. В 2012 г. она перешла в Минсельхоз на должность главы департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности. Спустя три года ее назначили замминистра сельского хозяйства, но она быстро перешла в Минэкономразвития, возглавив Росреестр.