Путин назначил новых вице-премьеров
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых заместителей председателя правительства. Тексты распоряжений опубликованы на официальном сайте Кремля. Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов. Пост вице-премьера-руководителя аппарата правительства займёт Дмитрий Григоренко. Кроме того, заместителями премьер-министра стали Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Андрей Белоусов закончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Затем продолжил обучение в аспирантуре Центрального экономико-математического института АН СССР (ЦЭМИ). Там же он начал работу в лаборатории моделирующих человеко-машинных систем. В 2006-2013 гг. Белоусов занимал различные руководящие должности в экономических и финансовых ведомствах. Был главой Минэкономразвития в 2012-2013 гг. Позднее был назначен помощником президента России по экономическим вопросам.
Дмитрий Григоренко до назначения был заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе. Закончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по направлению «юриспруденция» и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности «финансы и кредит». Работу в налоговых органах начал ещё во время учебы специалистом ФНС в Краснодаре.
Виктория Абрамченко была заместителем министра экономического развития и руководителем Росреестра. Карьеру начала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема и ФГУ «Земельная кадастровая палата». Затем трудилась в Росземкадастре и Роснедвижимости. С 2005 по 2011 г. Виктория работала в Минэкономразвития, дойдя до поста замдиректора департамента недвижимости. В 2012 г. она перешла в Минсельхоз на должность главы департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности. Спустя три года ее назначили замминистра сельского хозяйства, но она быстро перешла в Минэкономразвития, возглавив Росреестр.
Алексей Оверчук закончил Московскую сельскохозяйственную академию по специальности «экономическая кибернетика». Он также работал под руководством Михаила Мишустина, сначала в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости, затем в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами. В 2010 г. Оверчук был советником Мишустина в Федеральной налоговой службе. В марте 2011 г. он стал заместителем главы ФНС.
Марат Хуснуллин работал заместителем мэра столицы по вопросам градостроительной политики. Закончил Казанский финансово-экономический институт. В 2001 г. он стал министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В ноябре 2010 г. Хуснуллин возглавил департамент городского строительства Москвы.
Дмитрий Чернышенко, как и Мишустин, закончил Московский государственный технологический университет «Станкин». После выпуска занимался спортивной рекламой и маркетингом. Затем создал холдинг Media Arts, которым управлял 12 лет. В 2005 г. он ушел из бизнеса и возглавил заявочный комитет «Сочи-2014», а спустя несколько лет стал руководителем оргкомитета Олимпийских игр. До нового назначения был председателем правления «Газпром-медиа».