Аналитики ждут снижения ставки даже на фоне падения цен на нефть

Но 20 апреля случился исторический обвал цен на североамериканскую нефть WTI. Сначала нефть с поставками в мае подешевела до $0,01 за баррель, а потом ее котировки и вовсе оказались отрицательными: майские фьючерсы торговались по минус $40 за баррель.