Аналитики ждут снижения ставки даже на фоне падения цен на нефть

Аналитики ждут снижения ставки даже на фоне падения цен на нефтьИнфляция и риски рецессии остаются более важными факторами для решения ЦБ
В начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина дала рынку сигнал о снижении ставки на ближайшем заседании. По ее словам, это основной вариант. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters 20 апреля, прогнозировали, что ставка будет снижена сразу на 50 базисных пункта до 5,5%.
Но 20 апреля случился исторический обвал цен на североамериканскую нефть WTI. Сначала нефть с поставками в мае подешевела до $0,01 за баррель, а потом ее котировки и вовсе оказались отрицательными: майские фьючерсы торговались по минус $40 за баррель.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам