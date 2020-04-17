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Каким может быть снижение ключевой ставки ЦБ

Большинство аналитиков ожидают ее снижения сразу до 5,5%
Анна Червонная Светлана Ястребова
Эксперты ждут снижение ставки /Евгений Разумный / Ведомости

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регулятора на ближайшем заседании «предметно» рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки. По ее словам, это основной сценарий, повышение ставки маловероятно. До сих пор большинство аналитиков не ждали снижения ставки раньше июня. Почему ЦБ мог изменить планы и каким может быть изменение ставки рассказывают опрошенные «Ведомостями» экономисты:

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой:

Всего за месяц позиция ЦБ значительно смягчилась, этого мало кто ожидал, раньше снижение ставки на 50 б.п. казалось возможным лишь во втором полугодии 2020 г., и это был довольно смелый прогноз. Основания для снижения ставки, действительно, есть – стабилизация рубля и российского рынка, рост инфляции в границах ожиданий и прогнозы существенного спада в экономике. Если до следующей пятницы на рынках ничего кардинально не изменится, основным вопросом будет лишь масштаб снижения. И целесообразно снизить ставку сразу на 50 б.п. уже сейчас, а также указать на возможность дальнейших шагов с учетом внешней и внутренней ситуации.

Главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков:

Набиуллина на конференции пообещала «коренной» пересмотр макропрогноза. И ключевой фактор изменения ставки на апрельском заседании – необходимость согласовать его с новым прогнозом. Делать этот прогноз сейчас сложно: неопределенность не уменьшилась с прошлого заседания, стандартных данных для анализа мало, данные Росстата выйдут с задержкой, приходится опираться на альтернативные динамические показатели экономической активности. В условиях, когда Минэкономразвития отложило свой прогноз, ЦБ предстоит дать первую оценку ущерба от кризиса. ЦБ может снизить ставку на 50 б.п. сразу или даже больше.

Главный аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин:

Базовый вариант – это снижение ставки на 25 б.п. Одним из вариантов будет снижение на 50 б.п., но чтобы остановиться на нем, необходима комбинация позитивных новостей к моменту заседания.

Главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова:

Скорее ставка будет снижена на 25 базисных пунктов (б.п.) с сигналом о дальнейшем снижении. А на июньском заседании шаг может увеличиться до 50 б.п. на фоне стабилизации курса рубля и нефтяного рынка, а также замедления инфляции в месячном выражении.

Главный экономист ING Дмитрий Долгин:

ЦБ теперь четко ориентирует рынок не просто на снижение ставки, но и на увеличение шага, несмотря на ускорение инфляции и ухудшение инфляционных ожиданий. Видимо, регулятор ориентируется на опыт центробанков других развивающихся стран, которые в марте-апреле снижали ставки на 25-300 б.п. Также российский ЦБ мог руководствоваться тем, что фискальное стимулирование остается скромным – из 2,8% ВВП, объявленных Минфином, до 0,5% приходится на госгарантии, и еще до 1% – перераспределение ранее заявленных расходов. Снижение ставки ЦБ на 100 б.п. выглядит слишком агрессивным из-за роста инфляционных ожиданий, но 50 б.п. выглядит реалистично.

Директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов:

После заявления можно ждать снижения, аналогичного недавним шагам в ЮАР и Бразилии – в первой это был 1 процентный пункт (п.п.), во второй 0,5 п.п., стоит ожидать снижение на 0,5 п.п., до 5,5%. Сейчас инфляционные риски относительно небольшие, а спрос сильно подавлен, поэтому есть возможность снижать ставку.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко:

ЦБ не считает, что очередное сильное падение цен на нефть в текущей ситуации может привести к обвалу рубля или создать существенный риск для финансовой стабильности. ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, если курс рубля в течение недели будет относительно стабильным. Если регулятор примет решение о снижении ставки в апреле, оно будет довольно значительным – скорее всего, ставка опустится на 50 б. п. до 5,5%.

В подготовке материала участвовала Екатерина Литова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных