Каким может быть снижение ключевой ставки ЦБ

Всего за месяц позиция ЦБ значительно смягчилась, этого мало кто ожидал, раньше снижение ставки на 50 б.п. казалось возможным лишь во втором полугодии 2020 г., и это был довольно смелый прогноз. Основания для снижения ставки, действительно, есть – стабилизация рубля и российского рынка, рост инфляции в границах ожиданий и прогнозы существенного спада в экономике. Если до следующей пятницы на рынках ничего кардинально не изменится, основным вопросом будет лишь масштаб снижения. И целесообразно снизить ставку сразу на 50 б.п. уже сейчас, а также указать на возможность дальнейших шагов с учетом внешней и внутренней ситуации.