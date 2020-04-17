Каким может быть снижение ключевой ставки ЦБ

Каким может быть снижение ключевой ставки ЦББольшинство аналитиков ожидают ее снижения сразу до 5,5%
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регулятора на ближайшем заседании «предметно» рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки. По ее словам, это основной сценарий, повышение ставки маловероятно. До сих пор большинство аналитиков не ждали снижения ставки раньше июня. Почему ЦБ мог изменить планы и каким может быть изменение ставки рассказывают опрошенные «Ведомостями» экономисты:
Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой:
Всего за месяц позиция ЦБ значительно смягчилась, этого мало кто ожидал, раньше снижение ставки на 50 б.п. казалось возможным лишь во втором полугодии 2020 г., и это был довольно смелый прогноз. Основания для снижения ставки, действительно, есть – стабилизация рубля и российского рынка, рост инфляции в границах ожиданий и прогнозы существенного спада в экономике. Если до следующей пятницы на рынках ничего кардинально не изменится, основным вопросом будет лишь масштаб снижения. И целесообразно снизить ставку сразу на 50 б.п. уже сейчас, а также указать на возможность дальнейших шагов с учетом внешней и внутренней ситуации.
Главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков:
Набиуллина на конференции пообещала «коренной» пересмотр макропрогноза. И ключевой фактор изменения ставки на апрельском заседании – необходимость согласовать его с новым прогнозом. Делать этот прогноз сейчас сложно: неопределенность не уменьшилась с прошлого заседания, стандартных данных для анализа мало, данные Росстата выйдут с задержкой, приходится опираться на альтернативные динамические показатели экономической активности. В условиях, когда Минэкономразвития отложило свой прогноз, ЦБ предстоит дать первую оценку ущерба от кризиса. ЦБ может снизить ставку на 50 б.п. сразу или даже больше.
Главный аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин:
Базовый вариант – это снижение ставки на 25 б.п. Одним из вариантов будет снижение на 50 б.п., но чтобы остановиться на нем, необходима комбинация позитивных новостей к моменту заседания.
Главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова:
Скорее ставка будет снижена на 25 базисных пунктов (б.п.) с сигналом о дальнейшем снижении. А на июньском заседании шаг может увеличиться до 50 б.п. на фоне стабилизации курса рубля и нефтяного рынка, а также замедления инфляции в месячном выражении.
Главный экономист ING Дмитрий Долгин:
ЦБ теперь четко ориентирует рынок не просто на снижение ставки, но и на увеличение шага, несмотря на ускорение инфляции и ухудшение инфляционных ожиданий. Видимо, регулятор ориентируется на опыт центробанков других развивающихся стран, которые в марте-апреле снижали ставки на 25-300 б.п. Также российский ЦБ мог руководствоваться тем, что фискальное стимулирование остается скромным – из 2,8% ВВП, объявленных Минфином, до 0,5% приходится на госгарантии, и еще до 1% – перераспределение ранее заявленных расходов. Снижение ставки ЦБ на 100 б.п. выглядит слишком агрессивным из-за роста инфляционных ожиданий, но 50 б.п. выглядит реалистично.
Директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов:
После заявления можно ждать снижения, аналогичного недавним шагам в ЮАР и Бразилии – в первой это был 1 процентный пункт (п.п.), во второй 0,5 п.п., стоит ожидать снижение на 0,5 п.п., до 5,5%. Сейчас инфляционные риски относительно небольшие, а спрос сильно подавлен, поэтому есть возможность снижать ставку.
Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко:
ЦБ не считает, что очередное сильное падение цен на нефть в текущей ситуации может привести к обвалу рубля или создать существенный риск для финансовой стабильности. ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, если курс рубля в течение недели будет относительно стабильным. Если регулятор примет решение о снижении ставки в апреле, оно будет довольно значительным – скорее всего, ставка опустится на 50 б. п. до 5,5%.
В подготовке материала участвовала Екатерина Литова.