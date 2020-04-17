ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

На последнем заседании в марте ЦБ сохранил ставку на уровне 6%. Набиуллина говорила, что рассматривались разные варианты — снижения или повышения, так как есть и инфляционные, и дезинфляционные факторы. В начале апреля она заявила, что видит потенциал для снижения, так как всплеск инфляции краткосрочный, а ограничительные меры могут более длительно влиять на внутренний и внешний спрос.