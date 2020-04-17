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Финансы / Экономика

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

По словам Набиуллиной, это основной вариант, повышение маловероятно
Артем Гирш
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина /Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это основной вариант, который планируется рассмотреть советом директоров. Повышение ставки маловероятно.

Набиуллина отметила снижение инфляции, что, по ее словам, говорит о «постепенном угасании краткосрочного проинфляционного импульса», связанного с ослаблением валютного курса и всплеском потребительского курса в середине марта.

Рубль отреагировал небольшим падением на новость о возможном снижении ставки. К 11.45 мск. доллар стоил 73,96 руб., что на 0,19 руб. больше предыдущего закрытия торгов. Евро в это время стоил 80,13 руб. (+0,11 руб.).

Ранее по теме: Центробанк дал сигнал к снижению ключевой ставки в 2020 году

ЦБ уже давал сигнал к снижению ключевой ставки в 2020 г. в начале апреля. Тогда Набиуллина не стала давать новый прогноз по инфляции, а на вопрос журналистов о консенсус-прогнозе Reuters сказала, что прогноз по ключевой ставке в 6% на конец 2020 г. считает «более-менее нормальным».

На последнем заседании в марте ЦБ сохранил ставку на уровне 6%. Набиуллина говорила, что рассматривались разные варианты — снижения или повышения, так как есть и инфляционные, и дезинфляционные факторы. В начале апреля она заявила, что видит потенциал для снижения, так как всплеск инфляции краткосрочный, а ограничительные меры могут более длительно влиять на внутренний и внешний спрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных