ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседанииПо словам Набиуллиной, это основной вариант, повышение маловероятно
Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это основной вариант, который планируется рассмотреть советом директоров. Повышение ставки маловероятно.
Набиуллина отметила снижение инфляции, что, по ее словам, говорит о «постепенном угасании краткосрочного проинфляционного импульса», связанного с ослаблением валютного курса и всплеском потребительского курса в середине марта.
Рубль отреагировал небольшим падением на новость о возможном снижении ставки. К 11.45 мск. доллар стоил 73,96 руб., что на 0,19 руб. больше предыдущего закрытия торгов. Евро в это время стоил 80,13 руб. (+0,11 руб.).
ЦБ уже давал сигнал к снижению ключевой ставки в 2020 г. в начале апреля. Тогда Набиуллина не стала давать новый прогноз по инфляции, а на вопрос журналистов о консенсус-прогнозе Reuters сказала, что прогноз по ключевой ставке в 6% на конец 2020 г. считает «более-менее нормальным».
На последнем заседании в марте ЦБ сохранил ставку на уровне 6%. Набиуллина говорила, что рассматривались разные варианты — снижения или повышения, так как есть и инфляционные, и дезинфляционные факторы. В начале апреля она заявила, что видит потенциал для снижения, так как всплеск инфляции краткосрочный, а ограничительные меры могут более длительно влиять на внутренний и внешний спрос.