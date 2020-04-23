Экономисты советуют приостановить бюджетное правило и снизить страховые взносы

Экономисты советуют приостановить бюджетное правило и снизить страховые взносыЭксперты РАНХиГС изучили влияние на экономику сразу трех шоков нового кризиса
Российская экономика столкнулась сразу с тремя шоками – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт. Но основной удар придется только на 2020 г., пишут экономисты РАНХиГС в докладе «Три шока и их влияние на перспективы экономической ситуации в России».
К новому уровню цен на нефть экономика и бюджет адаптируются уже в 2021 г., считают они. Преодолеть последствия второго шока будет сложнее – экономика еще не сталкивалась с такими проблемами. Впервые в эпоху современного экономического роста, т. е. за последние 300 лет, глобальный кризис спровоцирован медицинскими проблемами, писал в колонке для «Ведомостей» ректор РАНХиГС Владимир Мау.
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