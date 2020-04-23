Экономисты советуют приостановить бюджетное правило и снизить страховые взносы

К новому уровню цен на нефть экономика и бюджет адаптируются уже в 2021 г., считают они. Преодолеть последствия второго шока будет сложнее – экономика еще не сталкивалась с такими проблемами. Впервые в эпоху современного экономического роста, т. е. за последние 300 лет, глобальный кризис спровоцирован медицинскими проблемами, писал в колонке для «Ведомостей» ректор РАНХиГС Владимир Мау.