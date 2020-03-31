Шок спроса и шок предложения
Пандемия коронавируса стала триггером экономического кризиса, жесткость и глубину которого никто пока в полной мере не осознает
Никогда такого не было, и вот опять. Этот известный афоризм довольно точно характеризует происходящее. Мир опять проходит через кризисную полосу – и это привычное явление, но никогда еще в эпоху современного экономического роста, т. е. за последние 300 лет, глобальный экономический кризис не был спровоцирован медицинскими проблемами.
Кризис неизбежный, но неожиданный
Пандемия коронавируса стала триггером экономического кризиса, жесткость и глубину которого никто пока в полной мере не осознает. Мы имеем дело с переплетением нескольких процессов – или, точнее, нескольких кризисов. Впрочем, в этом нет ничего необычного: кризисы, с которыми и мир, и Россия сталкивались в последние десятилетия, тоже имели сложную структуру.
Прежде всего, пандемия привела к разрыву хозяйственных связей, к закрытию границ, многие из которых казались прозрачными уже навсегда. Это породило шок предложения – явление, с которым мир не сталкивался на протяжении по крайней мере полувека. Ближайший аналог – ситуация начала 1970-х, возникшая из-за нефтяного эмбарго арабских стран и послужившая триггером длившегося десятилетие структурного кризиса. Сейчас шок предложения стал результатом резкого сокращения доступного капитала и трудовых ресурсов из-за закрытия предприятий, отдельных регионов и целых стран. К этому нужно добавить снижение совокупной факторной производительности вследствие ограничения транспортной связанности и функционирования логистических цепочек.
На шок предложения накладывается и шок спроса. На российскую экономику он влияет через снижение спроса на экспортные товары (особенно углеводороды), а также через сжатие внутреннего спроса, в том числе из-за девальвации и снижения покупательской способности населения.