Реальные располагаемые доходы россиян уже начали сокращаться

Реальные располагаемые доходы россиян уже начали сокращатьсяПока это эффект девальвации рубля, а не режима самоизоляции
За I квартал 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей) сократились на 0,2% в годовом выражении, говорится в опубликованных Росстатом данных. Ограничения из-за коронавируса, которые власти начали вводить во второй половине марта, еще не сказались на доходах людей, а основной удар по ним произойдет во II квартале, предупреждают экономисты.
Главный фактор снижения доходов – девальвация рубля после развала сделки ОПЕК+, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Впервые с февраля 2016 г. курс рубля опускался ниже 80 руб./$. Режим самоизоляции был введен только в последние дни марта и вряд ли уже сказался на статистике, говорит он. Хотя в марте уже начали сокращаться зарплаты, на которые приходится основная доля доходов (более 60% за I квартал 2020 г.), предупреждает Тихомиров. Компании, опрошенные Центром стратегических разработок, начали увольнять сотрудников уже в конце марта – об увольнениях сообщили 16% опрошенных компаний.
На оценку также повлиял пересмотр данных за I квартал 2019 г. (теперь Росстат оценивает падение доходов за тот период не на 1,8%, а на 1,6%), обращает внимание Игорь Поляков из ЦМАКПа. Если бы данные не были бы пересмотрены, в I квартале этого года доходы не упали, но и не выросли бы. Росстат пересмотрел и данные за 2019 г. Теперь, по его данным, за год реальные доходы выросли на 0,2 процентных пункта выше прошлой оценки – на 1%. Последние несколько лет доходы людей падали – они сокращались четыре года начиная с 2014 г., а за 2018 г. выросли на скромные 0,2%.
Падение доходов россиян уже фиксировал опрос ИнФОМа, проведенный в апреле по заказу Центробанка. Более трети респондентов жаловались на ухудшение своего материального положения: у 19% доходы упали незначительно, но у 16% – серьезно. 36% опрошенных ждут, что ситуация ухудшится через месяц. Давление на доходы людей проявилось уже в марте, говорит директор финансового центра «Сколково» – РЭШ Олег Шибанов, в I квартале начали падать многие компоненты реальных доходов (от предпринимательской деятельности, собственности и др.). При этом многие к кризису не готовы из-за отсутствия сбережений, говорит Тихомиров. Почти половина опрошенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) людей, оставшись без работы, не смогут протянуть и месяца без займов. Еще 26% отвечают, что продержатся меньше трех месяцев. За I квартал прирост сбережений сократился на 6,5% – это максимальное падение с 2014 г.
Пиковое снижение доходов скорее всего произойдет во II квартале, считает Шибанов, максимальное падение может достичь 5%. Основного спада доходов во II квартале ждут и экономисты ВЭБ.РФ. Но по их прогнозам, падение доходов может быть более серьезным – на 17,5%, а за весь 2020 г. – на 6,5%, что станет рекордом с 2014 г. Прогноз Полякова еще более пессимистичный – падение доходов на 12–14%, при условии, что ограничения будут сняты к концу мая. В первую очередь будут падать зарплаты, считает он, фонд оплаты труда к концу 2020 г. может сократится на 9–10%, а сильнее всего пострадают сотрудники частных средних и маленьких компаний.