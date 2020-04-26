Реальные располагаемые доходы россиян уже начали сокращаться

На оценку также повлиял пересмотр данных за I квартал 2019 г. (теперь Росстат оценивает падение доходов за тот период не на 1,8%, а на 1,6%), обращает внимание Игорь Поляков из ЦМАКПа. Если бы данные не были бы пересмотрены, в I квартале этого года доходы не упали, но и не выросли бы. Росстат пересмотрел и данные за 2019 г. Теперь, по его данным, за год реальные доходы выросли на 0,2 процентных пункта выше прошлой оценки – на 1%. Последние несколько лет доходы людей падали – они сокращались четыре года начиная с 2014 г., а за 2018 г. выросли на скромные 0,2%.