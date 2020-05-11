Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов

Предприниматели уже жаловались, что не могут получить поддержку – она оказывается исходя из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), получить помощь может компания, если ее основной вид деятельности попал в перечень для пострадавших отраслей. Но у компаний может быть несколько видов деятельности, а основным записан не тот, что попал в перечень пострадавших. Этот вопрос, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, решен – если у малого или микропредприятия хотя бы один из видов деятельности отнесен к числу пострадавших, оно может воспользоваться программой. А первый вице-премьер Андрей Белоусов, исполняющий обязанности премьер-министра, поручал проработать поддержку компаний не в зависимости от списка пострадавших отраслей, а исходя из существенного падения выручки, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.