Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов

Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносовНо из-за специфики распределения льгот, получить их могут не все пострадавшие компании
Бизнес получит одну из самых долгожданных мер поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей, а также социально ориентированным НКО будут списаны налоговые платежи (кроме НДС) и страховые взносы за II квартал. Такую меру поддержки 11 мая обьявил президент Владимир Путин.
Весь «третий антикризисный пакет» обойдется бюджету в 800 млрд руб., рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. По словам одного из них, налоговые списания будут стоить менее 200 млрд руб.
Индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей также получат налоговый вычет из выплачиваемых ими страховых взносов – в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.). На это бюджет потратит больше 30 млрд руб., рассказывает федеральный чиновник. Самозанятым также выделят по 12 130 руб. на выплату налогов в 2020 г., а уже уплаченные в 2019 г. налоги (около 1 млрд руб.) вернут.
Только за апрель 2020 г. налоговые поступления уже упали примерно на 30%, говорил 6 мая руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. В том числе, бюджетные доходы от налога на прибыль сократились на 41% до 438 млрд руб.
Списание налогов – необходимая мера прямого действия, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Но львиная доля российских компаний, особенно из числа малого и среднего бизнеса, не признана пострадавшими, хотя они также остановили работу, подчеркивает она, им эта помощь нужна не меньше. Перечень пострадавших отраслей специфичен и до сих пор привязан к формально основному виду деятельности компаний – это ограничивает перечень тех, кто сможет претендовать на списание, поддерживает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Если поддержка будет оказываться исключительно по главному виду деятельности, это сократит число ее получателей примерно вдвое, предупреждает председатель московской «Деловой России» Денис Назаров. Нужно списать налоги всему малому и среднему бизнесу, призывает Костальгин.
Предприниматели уже жаловались, что не могут получить поддержку – она оказывается исходя из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), получить помощь может компания, если ее основной вид деятельности попал в перечень для пострадавших отраслей. Но у компаний может быть несколько видов деятельности, а основным записан не тот, что попал в перечень пострадавших. Этот вопрос, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, решен – если у малого или микропредприятия хотя бы один из видов деятельности отнесен к числу пострадавших, оно может воспользоваться программой. А первый вице-премьер Андрей Белоусов, исполняющий обязанности премьер-министра, поручал проработать поддержку компаний не в зависимости от списка пострадавших отраслей, а исходя из существенного падения выручки, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Критериями получения права на списание налогов могли бы также стать доля сохраненного штата или сумма налогов, которую компания платила в прошлом (и рассчитывать сумму списаний пропорционально ранее выплаченным налогам), считает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.
Пострадавшие компании уже получали налоговые льготы от властей. Для 1,5 млн малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей сроки выплаты налогов были автоматически перенесены на конец 2020 г., затем компании получат рассрочку налоговых платежей на год. Всего автоматически было предоставлено отсрочек для таких предпринимателей на 217 млрд руб., говорил Егоров.
Остальные пострадавшие компании – их 0,5 млн вместе с индивидуальными предпринимателями – также могут получить беспроцентные налоговые отсрочки и рассрочки, но они предоставляются по заявлениям. Таких отсрочек уже предоставлено на 1,4 млрд руб. Но отсрочки предоставляются одновременно с подачей деклараций, а многие компании не работают и предоставят заявления позже, заявлял Егоров. По его оценкам, за помощью по заявлениям обратятся еще минимум 50 000 компаний. Из них около 73% – авиаперевозчики, 18% – компании из сферы общественного питания, 7% – из сферы физкультуры и спорта.