Аргентина допустила девятый дефолт в своей истории

Аргентина допустила девятый дефолт в своей историиНо у нее еще есть шанс договориться о реструктуризации долга на $65 млрд
В пятницу истек льготный период, в течение которого Аргентина должна была заплатить $503 млн процентов по внешнему долгу. Как и ожидалось, правительство не провело просроченный 30 днями ранее платеж. Это уже девятый дефолт в истории страны. Однако правительство пытается в ближайшие дни договориться с кредиторами о реструктуризации.
Аргентина не провела выплату, заявило агентство Moody’s, ситуация соответствует нынешнему уровню рейтинга, который 4 апреля был понижен до Са с негативным прогнозом. У S&P рейтинг Аргентины с 8 апреля – SD (выборочный дефолт).
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