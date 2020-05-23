Аргентина допустила девятый дефолт в своей истории

В пятницу истек льготный период, в течение которого Аргентина должна была заплатить $503 млн процентов по внешнему долгу. Как и ожидалось, правительство не провело просроченный 30 днями ранее платеж. Это уже девятый дефолт в истории страны. Однако правительство пытается в ближайшие дни договориться с кредиторами о реструктуризации.