Еврокомиссия хочет направить на поддержку экономики 1,85 трлн евро

Еврокомиссия хочет направить на поддержку экономики 1,85 трлн евроЧасть денег страны могут получить в виде грантов
Еврокомиссия (ЕК) в среду представила план восстановления экономики Евросоюза, пострадавшей из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Она не только поддержала инициативу лидеров Франции и Германии, призвавших ранее создать фонд на 500 млрд евро для помощи более слабым членам блока, но и внесла новые предложения. В результате общий размер средств, которые окажутся в распоряжении Брюсселя для поддержки европейской экономики, может достичь 1,85 трлн евро ($2,03 трлн).
ЕК хочет увеличить размер фонда, который должен быть сформирован за счет занятых ею средств, до 750 млрд евро. Из них 310 млрд евро предполагается выдать нуждающимся странам в виде грантов, 250 млрд евро будут доступны им в качестве займов, а оставшиеся деньги пойдут на различные программы, в том числе для помощи сельскому хозяйству. Вернуть займы Брюссель планирует в 2028‒2058 гг. из бюджета ЕС с помощью новых налогов и сборов.