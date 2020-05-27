Еврокомиссия хочет направить на поддержку экономики 1,85 трлн евро

ЕК хочет увеличить размер фонда, который должен быть сформирован за счет занятых ею средств, до 750 млрд евро. Из них 310 млрд евро предполагается выдать нуждающимся странам в виде грантов, 250 млрд евро будут доступны им в качестве займов, а оставшиеся деньги пойдут на различные программы, в том числе для помощи сельскому хозяйству. Вернуть займы Брюссель планирует в 2028‒2058 гг. из бюджета ЕС с помощью новых налогов и сборов.