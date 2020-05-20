Меркель встала на защиту экономической целостности ЕС

Меркель встала на защиту экономической целостности ЕСГермания и Франция готовы помочь слабым членам блока путем создания фонда на 500 млрд евро
Лидеры Франции и Германии на совместной видеоконференции 18 мая предложили создать в Евросоюзе фонд размером 500 млрд евро для поддержки экономики регионов, сильно пострадавших из-за пандемии COVID-19. Для экспертов это стало неожиданностью. Прежде канцлер Ангела Меркель была против такой инициативы французского президента Эмманюэля Макрона, которая предполагает первое в истории совместное привлечение заемных средств для всех 27 членов блока.
Изменить свою позицию Меркель побудили действия Конституционного суда Германии, пишет Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. В начале мая тот поставил под сомнение законность программы скупки облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) и главенство вышестоящего Европейского суда, признавшего эту программу законной в 2018 г. То решение Конституционный суд Германии назвал «невнятным» и обязал Бундесбанк прекратить скупку облигаций, если ЕЦБ в течение трех месяцев не докажет необходимость денежного стимулирования экономики.
До сих пор национальные суды не ставили под вопрос верховенство Европейского суда.