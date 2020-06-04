Европа усиливает стимулирование экономики

Из-за последствий пандемии Европе грозит самая глубокая рецессия со времен Второй мировой войны. По прогнозам ЕЦБ, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 г., после чего вырастет на 5,2% в 2021 г. и на 3,3% в 2022 г. Это намного хуже мартовского прогноза, когда центробанк ожидал роста ВВП в этом году на 0,8%.