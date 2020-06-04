Европа усиливает стимулирование экономики

Европа усиливает стимулирование экономикиЕЦБ и Германия приняли дополнительные меры на сотни миллиардов евро
Европейский центральный банк решил расширить программу покупки облигаций на 600 млрд евро до 1,35 трлн евро ($1,52 трлн) ради поддержки экономики еврозоны на фоне пандемии коронавируса. Срок действия программы, которая должна была закончиться в конце года, продлен до июня 2021 г. Также ЕЦБ пообещал реинвестировать доходы от облигаций как минимум до конца 2022 г.
Процентные ставки на заседании 4 июня ЕЦБ менять не стал. Ставка рефинансирования осталась равна 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%.
Из-за последствий пандемии Европе грозит самая глубокая рецессия со времен Второй мировой войны. По прогнозам ЕЦБ, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 г., после чего вырастет на 5,2% в 2021 г. и на 3,3% в 2022 г. Это намного хуже мартовского прогноза, когда центробанк ожидал роста ВВП в этом году на 0,8%.