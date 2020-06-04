Fitch: меры фискального стимулирования в мире превысили 7% ВВП

Fitch: меры фискального стимулирования в мире превысили 7% ВВПРоссия по масштабам поддержки экономики – на 16-м месте из 20
Большинство стран предпринимают беспрецедентные усилия по поддержке экономики. По данным на 3 июня, уже объявлено о мерах прямого фискального стимулирования на $4,927 трлн, что равно 7,1% ВВП, пишет в отчете агентство Fitch Ratings. Оно анализирует 20 крупнейших экономик.
Масштабы фискальной поддержки в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, сегодня гораздо больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., когда она составляла 3–4% ВВП, отметила Марина Стефани, директор Fitch Ratings. Это, «без сомнения, поможет ускорить темпы посткризисного восстановления экономики», считает она.
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