ЕЦБ почти вдвое увеличит программу покупки активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширит программу покупки облигаций на 600 млрд евро до 1,35 трлн евро ($1,52 трлн) для поддержки экономики еврозоны, страдающей от последствий пандемии коронавируса. Об этом он объявил по итогам заседания 4 июня.
Срок действия программы продлен до июня 2021 г. Также центробанк пообещал реинвестировать доходы от облигаций как минимум до конца 2022 г. Изначально объявленная в марте программа на 750 млрд евро должна была длиться до конца 2020 г.
Процентные ставки ЕЦБ оставил без изменений. Ставка рефинансирования равна 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%.