Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики

План действий по восстановлению экономики был внесен в Кремль 1 июня, восстановление экономики документ оценивает в 7,5 трлн руб., 5 трлн из которых — расходы и недополученные доходы бюджета, указано в копии плана, с которой ранее ознакомились «Ведомости». Правительство, в частности, предложило сделать государственную поддержку более адресной. Также правительство предложило ввести несколько единых цифровых платформ (для малого и среднего бизнеса, в области здравоохранения, в образовании) и изменить Трудовой кодекс.