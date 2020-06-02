Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики

Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономикиПремьер оценил его в 5 трлн руб.
Премьер Михаил Мишустин оценил стоимость реализации плана восстановления российской экономики в сумму около 5 трлн руб. на два года. Он заявил об этом на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. Путин поручил приступить к реализации плана с начала июля.
План по восстановлению экономики, пострадавшей из-за распространения коронавируса, состоит из трех этапов. Первый этап — стабилизация экономики: до III квартала 2020 г. нужно не допустить дальнейшего падения доходов населения. На втором этапе планируется восстановить экономику до уровня 2019 г. ко II кварталу 2021 г. Цель третьего этапа, который должен завершиться к III–IV кварталу 2021 г., — добиться дальнейшего устойчивого экономического развития.
В числе критериев, указанных в плане, Мишустин назвал темпы роста ВВП, число занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также количество людей, чей ежемесячный доход превышает МРОТ. Мишустин отметил, что достигать целей, представленных в плане, предполагается за счет увеличения инвестиционной активности, повышения качества образования, строительства жилья и внедрения высоких технологий. Планом предусмотрено около 500 мероприятий.
Мишустин отметил, что национальные проекты требуют корректировки после спада экономики. Путин поручил Мишустину максимально оперативно подготовить предложения по уточнению нацпроектов. Он вновь сказал, что «экстраординарная ситуация, связанная с коронавирусом, оказала серьезное влияние» на их реализацию. Премьер заявил, что в течение ближайших полутора месяцев представит предложения совету при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. «В случае вашего одобрения мы будем готовы начать следующий бюджетный цикл с актуализированными показателями», — заявил он Путину.
Вопросы, связанные с бюджетным планированием, будут рассмотрены на совещании о макроэкономических тенденциях, которое состоится в ближайшее время. «Здесь много очень вопросов – понятно, что жизнь вносит свои коррективы», — отметил Путин. Президент также объявил, что завтра состоится совещание по проблемам легкой промышленности.
План действий по восстановлению экономики был внесен в Кремль 1 июня, восстановление экономики документ оценивает в 7,5 трлн руб., 5 трлн из которых — расходы и недополученные доходы бюджета, указано в копии плана, с которой ранее ознакомились «Ведомости». Правительство, в частности, предложило сделать государственную поддержку более адресной. Также правительство предложило ввести несколько единых цифровых платформ (для малого и среднего бизнеса, в области здравоохранения, в образовании) и изменить Трудовой кодекс.